به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رویداد «همصدا با مسجد» همراه با افتتاحیه اوقات فراغت کانون های مساجد استان قم با هدف همافزایی و تقویت همکاری میان مساجد و دستگاههای فرهنگی و خدمترسان با حضور نمایندگان ۳۰ دستگاه برگزار شد..
حجتالاسلام والمسلمین روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با اشاره به هدف خلقت، بندگی خدا را غایت آفرینش دانست و مسجد را محور تحقق این هدف عنوان کرد..
وی با اشاره به سیره نبوی، نخستین اقدام پیامبر اکرم(ص) پس از ورود به مدینه را بنیانگذاری مسجد قُبا بر پایه تقوا عنوان کرد و تأکید کرد: اساس کار مسجد بر تقواست ..
روانبخش با بیان اینکه ۹۹ درصد شهدا از دل مساجد برخاستهاند، مسجد را «سنگر و پایگاه هستی» توصیف کرد و افزود: در حکومت نبوی، مسجد هم محل عبادت بود و هم محل حکومت، و هم قضاوت و اجرای عدالت..
وی تصریح کرد: در نظام اسلامی، مسجد محور است؛ امام خمینی(ره) در کنار منزلشان حسینیه بنا کردند و رهبر معظم انقلاب نیز همین مسیر را ادامه دادند..
نماینده مردم قم با بیان اینکه گاهی کمتوجهی به مساجد شده است، خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی و در جنگ سوم مسجد احیا شد و امروز محور تجمعات شبانه مردم است، نباید بگذاریم چراغ مسجد خاموش شود..
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم نیز در این مراسم با گرامیداشت سالروز شهادت شهید رئیسی و همراهان ایشان تصریح کرد: شهید رئیسی الگوی صداقت و خدمت بیادعا بود.
وی ادامه داد: ما نیز باید در مسیر خدمت صادق باشیم و همانند شهید رئیسی تقوای تشکیلاتی داشته باشیم.
وی در ادامه در تشریح اهداف این رویداد گفت: هدف اصلی از برگزاری «همصدا با مسجد»، دعوت از دستگاههای فرهنگی و اجتماعی و خدماتی برای ارائه خدمات مبتنی بر مأموریتهای سازمانیشان به مساجد است..
حجتالاسلام حیدری، با تأکید بر اهمیت این پیوند میان نهادهای متولی و بدنه فعال مسجد، افزود: در این رویداد، امامان جماعت، هیئت امنا و فرماندهان پایگاههای بسیج گرد هم میآیند تا تعاملات لازم برای برقراری پیوندی مستمر و پویا در طول سال فراهم شود.
وی با اشاره به همزمانی این رویداد با فرارسیدن فصل تابستان گفت: برگزاری این رویداد، سرآغازی برای برنامهریزیهای اوقات فراغت است. با توجه به در پیش بودن این ایام، این رویداد فرصتی مغتنم برای همافزایی دستگاهها جهت غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در بستر مسجد محسوب میشود.
حجت الاسلام حیدری در پایان با اشاره به فعالیت ۵۲۰ کانون فرهنگی هنری درسطح مساجد استان قم گفت: در ایام جنگ تنها در شهر قم شاهد موکب داری ۳۰۰ کانون و تاثیرگذاری آنها در میدان هستیم.
