انفجار در دمشق؛ هدف، اداره تسلیحات وزارت دفاع سوریه + ویدیو

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۶
منابع محلی از وقوع انفجاری در دمشق خبر دادند و این انفجار را حاصل از بمب دست‌ساز عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دقایقی پیش منابع محلی در سوریه از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق دویله و باب توما در دمشق، پایتخت سوریه، خبر دادند.

طبق گزارش‌ها، اداره تسلیحات وزارت دفاع این کشور هدف این حمله بوده است.

منابع محلی افزودند این انفجار در نزدیکی یکی از ساختمانهای وابسته به وزارت دفاع دولت «الجولانی» رخ داده و پس از انفجار، صدای تیراندازی به گوش رسیده است.

برخی منابع این انفجار را حاصل از بمب دست‌ساز عنوان کرده‌اند.

تکمیلی:

مدیر بهداشت دمشق اعلام کرد در پی انفجار در این شهر، یک نظامی کشته و ۱۲ نفر از نظامیان و غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

