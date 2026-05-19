به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی دستگیری شماری از علمای انقلابی بحرین توسط رژیم آل خلیفه، آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی، از اساتید حوزه علمیه قم، با صدور بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و خطاب به حکام بحرین نسبت به عواقب این جنایت هشدار داد.

متن پیام کامل حضرت آیت‌الله سیفی مازندارنی بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبّارین هادم شوکة المعتدین

قال الله تعالیٰ:

«إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمینَ مُنْتَقِمُون». (السجدة: ۲۲)

«وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» (هود: ۱۱۳)

بار دیگر حکّام رژیم صهیونیستی آمریکایی بحرین در جنایتی جدید برخی علمای انقلابی را به جرم عمل به وظیفه­ ی مبارزه با سران کفر و طواغیت استکبار جهانی دستگیر کرده و به زندان برده و حبس کرده است. براستی جرم آنان چه بود؟

مگر غیر از مبارزه با سران طواغیت کفر و استکبار بود؛ که امتثال امر پروردگار است که فرمود: «فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ». (التوبة: ۱۲)

آیا جز دشمنی با دشمنان مؤمنین ـ یعنی یهود و مشرکین ـ کاری کرده بودند؟ که خدای تعالیٰ فرمود: «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا». (المائدة: ۸۲)

و آیا غیر از دفاع از برادران مسلمان و مردم مظلوم غزّه و لبنان اقدامی کردند که این یک عمل خداپسندانه است که ذات اقدس حق فرمود: «إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذینَ آمَنُوا». (الحج: ۳۸) و فرمود: «وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُون‏». (الشعراء: ۲۲۷)

مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نفرمود: «من سمع مسلماً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»؟

ای حکّام و امرای بحرین! آیا شما مسلمان هستید؟ پس چرا برای امتثال اوامر سران کفر و در حمایت از طواغیت کافر صهیونیست و آمریکا علمای مسلمان را به بند می کشید؟

اگر از عذاب الهی نمی ترسید، بترسید از روزی که موشک های ویرانگر ایران کاخ های ظلم شما را بر سرتان خراب کند. آیا از ضربات کوبنده­ ی این موشک ها عبرت نگرفتید؟

قبل از اینکه موشک های سنگین و ویرانگر سجّیل، و سلیمانی، خرمشهر از ایران به سراغتان آید علما و مجاهدان در بند را آزاد کنید و دست برادری را صادقانه به سمت مردان خدا و مؤمنان و مبارزان در راه حق دراز کنید.

ان شاء الله که از این تذکر خالصانه پند گرفته باشید.

و السلام علی من اتّبع الهدی

ایران، قم مشرفه، حوزه­ ی علمیه

علی اکبر سیفی مازندرانی

پایان پیام