به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه نخبگانی «جنگ رمضان-ویژه‌نامه فقاهت دینی» به همت بسیج اساتید دانشگاه علامه طباطبائی (ره) و با همکاری مؤسسه فقهی الإمام علی بن موسی الرضا علیه‌السلام (قم) با هدف تبیین ابعاد دینی جنگ رمضان منتشر شد.

جایگاه ویژه معرفت قرآنی در مقاومت

این ویژه‌نامه در قالب جستارهای علمیِ کوتاه بوده و ابعاد قرآنی، فقهی و عقلی را در کنار تبیین دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار داده است. شش یادداشت از سیزده یادداشت این مجموعه به تبیین وجوه قرآنی مقاومت پرداخته که حاکی از جایگاه ویژه معرفت قرآنی در مباحث تبیینی مقاومت است.

حوزه‌های تخصصی بررسی شده

این مجموعه به مباحث روز همچون مباحث تمدنی، تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تبیین پیام تاریخی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای با رویکرد مقاومت، و مباحث مطرح شده پیرامون حجاب بانوان در تجمعات نیز پرداخته است.

این ویژه‌نامه شامل سیزده یادداشت با عناوین زیر است:

۱. قرآن کریم؛ عالی‌ترین منبع شناخت نظام الهیات مقاومت

۲. اقسام مقاومت از نگاه قرآن کریم با تأکید بر قصص الأنبیاء

۳. آسیب‌شناسی مقاومت در آینه قصص قرآنی؛ چرا قوم پیروز، در بیابان سرگردان شدند؟

۴. پاسخ قرآنی به سؤال «مقاومت تا کجا؟»

۵. ساختار مقاوم تمدن اسلامی

۶. مقاومت، مجرای تحقق پاداش‌های سه‌گانه الهی

۷. درآمدی کوتاه به چیستی فقه مقاومت

۸. نقش راهبردی دانش فقه در آستانه تشکیل نظم نوین جهانی

۹. نقش بانوان در تجمعات مردمی و فرصت تقویت فرهنگ حجاب

۱۰. تبیین دلیل عقلی مقاومت

۱۱. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و هشت ساحت جهاد بزرگ

۱۲. مبانی جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی

۱۳. اقسام رابطه جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی

جهت دریافت ویژه نامه کلیک کنید

...........

پایان پیام