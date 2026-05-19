نیویورک تایمز: جنگ ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان را «فلج» کرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: حملات ایران صادرات حیاتی گاز قطر را فلج کرده و برنامههای گردشگری و تجاری این کشور را که بهعنوان لنگر رشد آینده آن در نظر گرفته شده بود، متوقف ساخته است.
طبق این گزارش، مرکز صنعتی تولید گاز قطر در رأسلَفّان تعطیل و مسیرهای آن مسدود است، پیشبینیهای رشد اقتصادی کاهش یافته و صندوق بینالمللی پول انتظار دارد اقتصاد قطر در سال جاری ۸.۶ درصد کوچک شود.
نیویورک تایمز افزوده است: حملات موشکی و پهپادی به تأسیسات رأسلَفّان آسیب جدی وارد کرده و ظرفیت تولید گاز را ۱۷ درصد کاهش داده است، به طوری که بازگشت به سطح پیش از جنگ، سالها زمان خواهد برد.
این نشریه آمریکایی با اشاره به وابستگی قطر به واردات اضافه کرده است: از آنجا که قطر ۹۰ درصد مواد غذایی خود را وارد میکند، این بنبست دریایی دوحه را مجبور میکند مسیرهای تأمین خود را به سمت خطوط هوایی پرهزینه یا مسیرهای زمینی از طریق عربستان تغییر دهد.
