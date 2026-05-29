گزارش سازمان ملل: گوترش نیروهای صهیونیستی را در فهرست سیاه خشونت جنسی مرتبط با جنگ قرار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، شامگاه گذشته گزارش سالانه این سازمان درباره «خشونت جنسی مرتبط با منازعات» را به اعضای شورای امنیت ارائه کرد؛ گزارشی که به گفته او، موارد «گسترده و هولناک» نقض حقوق فلسطینیان از سوی اسرائیل را مستند می‌کند. گوترش اعلام کرد سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ الگوهای مستمر خشونت جنسی علیه فلسطینیان بازداشت‌شده در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی را در جریان بازداشت و بازجویی ثبت و راستی‌آزمایی کرده است.

بر اساس مفاد این گزارش، نیروهای اسرائیلی در «فهرست سیاه» سازمان ملل در زمینه خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها درج شده‌اند. دبیرکل سازمان ملل توضیح داد که نیروها و دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در قبال اسرای فلسطینی ــ از جمله مردان، زنان و کودکان از غزه و کرانه باختری ــ دست به نقض‌های جنسی زده‌اند؛ مواردی که بنا بر گزارش شامل تجاوز، تجاوز گروهی و خشونت هدفمند علیه اندام‌های تناسلی بوده است.

گوترش همچنین از «قصور» مقام‌های اسرائیلی در انجام تحقیقات مؤثر برای روشن شدن این موارد و پاسخگو کردن عاملان انتقاد کرد و گفت کنار گذاشته شدن اتهامات علیه شماری از نظامیان در پرونده‌های مرتبط با بازداشتگاه «سدی تیمان»، به تقویت فضای مصونیت از مجازات در قبال خشونت جنسی می‌انجامد. در همین حال، وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد در واکنش به درج برخی نهادهای اسرائیلی در ضمیمه این گزارش، روابط خود را به طور رسمی با دفتر دبیرکل سازمان ملل قطع کرده است.

