به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم و به مناسبت روز کارگر، تعدادی از معلمین و کارگران قمی در حضور مردم و در تجمع انقلابی، مورد تقدیر قرار گرفتند.
این اتفاق شایسته، به همت گروه جهادی مهر رضوی و گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی (https://eitaa.com/G_J_Sh_Shafiei) در قرارگاه مرکزی امام سیدمجتبی خامنهای مدظلهالعالی مستقر در میدان مفید قم (https://nshn.ir/QbsFIFVxQYSI) انجام شد.
در این مراسم، معلمین گرامی آقایان: محمد پیشوایی، محمدحسین شجاعی و علیمحمدی و نیز پاکبانان عزیز، آقایان جعفری و اسدی، با اهدا گل و هدیه نقدی، مورد تقدیر قرار گرفتند.
.
................
پایان پیام/
نظر شما