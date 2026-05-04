به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری محلی در جنوب کشور از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر میدهند.
این ناوچه که امروز (دوشنبه) با نقض امنیت تردد و کشتیرانی در حوالی جاسک به قصد عبور از تنگه هرمز حرکت کرده بود، پس از بیتوجهی به هشدار نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، هدف حمله موشکی قرار گرفت.
به گزارش این منابع، ناوچه آمریکایی بر اثر این اصابتها از ادامه مسیر بازمانده و مجبور به عقب گرد و فرار از منطقه شده است.
جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها اعلام کرده بود که هرگونه عبور و مرور از تنگه هرمز بدون اخذ مجوز رسمی از ایران امکانپذیر نیست و هرگونه نادیده گرفتن این هشدار، با پاسخ قاطع نیروهای مسلح روبرو خواهد شد.
جزئیات بیشتری از میزان خسارتها و تلفات احتمالی منتشر نشده است.
