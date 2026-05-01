به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حضور ایران در جام جهانی فوتبال گفت: خیلی بحث‌ها داریم؛ نباید اجازه دهند پرچمی غیر از پرچم ایران وارد ورزشگاه‌ها شود.

وی با بیان این نکته که به اینفانتینو گفتم فیفا را هیچ‌وقت به این ضعیفی ندیده بودم افزود: من بدون رودربایستی با فیفا صحبت کردم. همکارانم تعجب کرده بودند که خیلی محکم حرف زدم. دو، سه بار به مسئولان فیفا گفتم که فیفا به این ضعیفی ندیده بودم که مرعوب این حرکات شوند. گفتم که آنها فقط محکوم می‌کنند. پرچم ایتالیا را جای پرچم ایران گذاشتند و فیفا فقط محکوم کرد.

وی اضافه کرد: به مقامات فیفا گفتم «رئیس جمهور آمریکا گفت امنیتی برای حضور تیم ملی در این کشور نیست و شما هیچ عکس‌العملی بابت صحبت‌های سخیف او نشان ندادید. الان با ویزا به کانادا رفتیم، ولی به دلیل توهینی که شد، بازگشتیم و باز دوباره فقط محکوم کردید».

تاج در ادامه افزود: صندلی من در کنار شیخ سلمان خالی بود. به خالی بودن صندلی افتخار می‌کنیم و افتخار آن از صدها صندلی پُر بیشتر است.

وی با اشاره به نامه فیفا گفت: فیفا نامه‌ای درباره این موضوعات فرستاده که فردا منتشر خواهیم کرد. خیلی بحث‌ها داریم؛ بحث من نیست و بحث کشور و توهین به کشور است. همچنین بحث پرچم مطرح است و نباید اجازه دهند پرچمی غیر از پرچم ایران وارد ورزشگاه‌ها شود.

