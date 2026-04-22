به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بعدازظهر امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت‌ماه 1405 در محفلی با حضور فعالان بین‌الملل، از موکب‌داران و خادمان بین‌المللی حاضر در تجمعات مردمی تقدیر شد.

در این آیین که در سالن اهل‌بیت(ع) مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در شهر مقدس قم برگزار شد، حضرات آیات محسن قمی و رضا رمضانی به‌عنوان میهمانان ویژه به سخنرانی پرداختند.

آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در سخنانی با قدردانی از حضور خادمان مواکب بین‌المللی و تلاش‌های آنان در امر خدمت‌رسانی به مردم حاضر در میادین و خیابان‌ها که در مدت بیش از 50 روز بعد از شهادت رهبر شهید و حمله دشمن آمریکایی و صهیونیستی، حماسه‌ساز شده‌اند اظهار کرد: خیلی تشکر می‌کنیم از همه عزیزان، برادران و خواهران محترم که در مکانی که متعلق به خودتان است حضور پیدا کردید. تقدیر و تشکر واقعی از شما که خالصانه در این امر شرکت دارید را خدای متعال دارد؛ می‌داند که شما چه کردید. از نیت‌های شما و از کارهایی که انجام دادید، خدای متعال شکرگذار واقعی خواهد بود و خود ما را توسعه می‌دهد. لَئِن شَکَرتُم لَأَزیدَنَّکُم. استاد ما می‌فرمود “لأزیدنکم”؛ یک معنا شاید این باشد که نعمت‌های شما افزایش پیدا می‌کند و یک معنا این است که اصلاً خودتان توسعه پیدا می‌کنید؛ خودتان بزرگ می‌شوید، ذهنتان، دنیایتان و معرفتتان ـ لأزیدنکم، خودِ شما. بدون شک، شکر الهی شامل حال شما برادران بزرگوار است.

مسیر درست تاریخ؛ یعنی یاور مظلوم و دشمن ظالم

آیت‌الله رمضانی در ادامه افزود: امامان انقلاب، ما را در مسیر صحیح تاریخ قرار داده‌اند؛ مسیر صحیح تاریخ؛ یعنی یار مظلوم و دشمن ستمگر و ظالم باشی، این ویژگی پیروان پیامبر اکرم(ص) است.

رمضانی در ادامه با استناد به آیات قرآن درخصوص ویژگی‌های پیروان نبی مکرم اسلام(ص) اظهار کرد: «وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم؛ آن‌ها نسبت به کفار، شدید و غلیظ‌اند و شکست‌ناپذیرند. پیروان پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) با یکدیگر نیز مهربان‌اند. این خصوصیت پیروان واقعی اهل‌بیت(ع) است. أَذِلَّةٍ عَلَی المُؤمِنینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الکافِرینَ یُجاهِدونَ فی سَبیلِ اللهِ وَلا یَخافونَ لَومَةَ لائِمٍ؛ ذلک فضل‌الله یؤتیه من یشاء.

وی افزود: «شروع این نگاه مهم نیز با کفر است؛ فَمَن یَکفُر بِالطّاغوتِ وَیُؤمِن بِاللهِ فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروَةِ الوُثقی. فخر رازی تعبیری در تفسیر کبیر دارد؛ می‌گوید: مَن تَمَسَّکَ بِعَلیٍّ فی دینِهِ وَنَفسِهِ فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروَةِ الوُثقی. اگر ما خودمان را به اهل‌بیت(ع) بسپاریم ـ فکرمان، ذهنمان و عقل‌مان را ـ بی‌شک در میدان فکر فاتح میدان خواهیم بود؛ هم در میدان خُلق و اخلاق و هم در میدان عمل.

سیره اهل‌بیت(ع)؛ حیات‌بخش و نجات‌بخش

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: امامان انقلاب ما را با این سیره آشنا کردند؛ و این سیره حیات‌بخش و نجات‌بخش بشر است. امروزه نیز بشر تشنه این سیره است و این سیره، اگر معرفت و انس با آن پیدا کنیم، بشر را از همه منجلاب‌ها نجات می‌دهد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به تأکیدات امام شهید گفت: «ایشان در جلساتی که مربوط به مجمع بود، تأکید می‌کردند که اهل‌بیت(ع) را به آحاد و نخبگان جامعه معرفی کنید و بشناسانید؛ این مهم‌ترین وظیفه است. یکی از مسیحیان می‌گفت اگر ما نهج‌البلاغه را داشتیم، دنیا را فتح می‌کردیم. اگر معارف اهل‌بیت(ع) را به‌درستی، با این جامعیت و عمق، به دنیا معرفی کنیم، در این جبهه حق فاتح میدان خواهیم بود.

تمدن نوین اسلامی؛ برخاسته از معارف و مکتب اهل‌بیت(ع)

وی در ادامه اظهار کرد: «تمدن نوین اسلامی نیز مهم‌ترین شاخصه‌اش محتوای جامع و قوی است که اهل‌بیت(ع) به ما ارائه داده‌اند. ما با یک تمدن جامع مواجه شده‌ایم که برخاسته از این معارف است؛ اما امروز با دو نوع تمدن مواجه هستیم: یک تمدن متوحشانه دنیای استکبار که یا تهدید می‌کند یا تحقیر می‌کند، یا دعوت به تسلیم می‌کند؛ و یک تمدن انسانی، الهی و توحیدی ـ تمدنی که در آن معرفت، عقلانیت، عدل، علم و دانش وجود دارد و میان این‌ها پیوند برقرار است. امروز با این تمدن عظیم مواجه هستیم و در نهایت نیز پیروز میدان همین تمدن خواهد بود؛ این وعده الهی است و قطعاً تحقق پیدا خواهد کرد.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: «رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، همان مسیر را با همان شاخصه‌ها رهبری می‌کنند. در بیانیه‌ها هم به‌خوبی دیده می‌شود که هم رحمت الهی وجود دارد و هم مقاومت. اسلام، دین رحمت است؛ اما در کنار آن، مقاومت نیز هست. مقاومت برای انتشار رحمت است؛ برای اینکه جلوی ظلم و ستم گرفته شود تا حقوق بشری به‌درستی استیفا شود.

درس بزرگ امامین انقلاب

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در ادامه با اشاره به وضعیت جهان گفت: «امروزه با صحنه‌های تلخی مواجه هستیم: فقر، بردگی مدرن، تبعیض و این همه کشتار. فقط یک آمار عرض می‌کنم: ده درصد ثروت دنیا را نود درصد جمعیت در اختیار دارند و نود درصد ثروت دنیا در اختیار ده درصد است. این یک ظلم فاحش است؛ یعنی ما با توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه بشری مواجه هستیم. استعمار، استثمار و به بردگی کشاندن دیگران همچنان وجود دارد. به تعبیر امام شهید، کشورهای دنیا به دو دسته سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم شده‌اند؛ اما به ما آموخته شد که نباید سلطه را بپذیریم؛ نه ظلم کنیم و نه ظلم بپذیریم. این درس بزرگ امامین انقلاب بود.

بعثت بزرگ مردم ایران و آزادی‌خواهان جهان

آیت‌الله رمضانی در ادامه با اشاره به حماسه‌سازی مردم ایران در این ایام و همبستگی شیعیان، اهل‌سنت و تمام آزادی‌خواهان جهان با مردم ایران گفت: امروزه با یک بعثت بزرگ مواجه شده‌ایم. این تعبیر «بعثت» معمولاً در بحث نبوت به کار می‌رود؛ زمانی که شخصیتی بالغ و متصل باشد و خداوند او را برای هدایت مبعوث کند. اما امروز این مفهوم در حوزه اجتماعی به کار گرفته شده و از نوآوری‌های امام شهید است.

وی تصریح کرد: «این بعثت محدود به یک کشور یا یک ملت نیست؛ کل دنیا را دربر گرفته است ـ از آمریکای لاتین تا آسیا، غرب آسیا و شرق آسیا. امروز ۱۶ کشور با ۶۴ موکب (در این همایش) حضور دارند و ما با یک سلسله معجزات مواجه هستیم.

وی ادامه داد: «این بعثت آثار عظیمی دارد. همه ما از یک خانواده هستیم؛ خانواده پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع). در چتر این بعثت، حزب‌الله وارد صحنه می‌شود، انصارالله یمن وارد می‌شود، مقاومت عراق وارد می‌شود و در سراسر جغرافیای مقاومت شاهد این صحنه‌های مبارک هستیم.

اعجاز حضور مردم در میدان

آیت‌الله رمضانی افزود: حضور حق‌تعالی را در این صحنه‌ها می‌بینیم؛ در جبهه مجاهدان، در دفاع از مرزها و در میدان‌های مختلف. این‌ها امروز یک جبهه عظیم هستند که مکمل یکدیگر شده‌اند. تمام محاسبات استکبار به هم ریخته است. گفته بودند با این حمله، مردم به میدان می‌آیند؛ آمدند، اما چه میدانی، چه اعجازی. این حرکت در حال جهت‌دهی به مسیر است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: «این همان پیش‌بینی امام شهید بود و امروز همه ما در آن سهم داریم. تک‌تک شما با این نگاه بلند و عشق و ارادتی که در این پرچم مقاومت دارید، نقش‌آفرین هستید و یقیناً این مسیر می‌تواند مقدمه ظهور باشد. برکت خون شهید آن‌چنان جریان‌ساز شده که ما با یک تحول عظیم در تاریخ بشری مواجه خواهیم شد و چه‌بسا مقدمه ظهور حضرت ولی‌عصر باشد.

وی افزود: «امروز با پیروزی‌های پیاپی مواجه هستیم، هرچند خسارت‌ها نیز زیاد بوده ـ هم مادی و هم معنوی ـ و عزیزترین‌هایمان را از دست داده‌ایم. اما ان‌شاءالله این‌ها مقدمه ظهور خواهد بود.»

