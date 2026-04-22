به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه سه‌شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اجتماع شبانه مردم رودبار استان گیلان با تقدیر از حضور گسترده مردم ایران و جهان اسلام و حتی غیرمسلمانان اظهار کرد: این حضور پرشور نشان می‌دهد که ایران اسلامی در متن تاریخ قرار گرفته و در تحولات جامعه بین‌الملل اثرگذار است؛ در حالی که در گذشته تلاش می‌شد ایران در حاشیه تاریخ باقی بماند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری این تغییر جایگاه را «بسیار مهم» توصیف کرد و افزود: امروز تأثیرگذاری ایران کاملاً قابل مشاهده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به ارکان پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: پیروزی‌ها مبتنی بر هماهنگی دو رکن اساسی «امام» و «امت» است؛ امام بدون امت و امت بدون امام قادر به ایجاد تحول نخواهد بود.

وی افزود: آنچه در انقلاب اسلامی رخ داد، نتیجه درهم‌تنیدگی این دو عنصر بود و امام راحل با ایمان به خدا، مسیر و مردم، توانست تحولی عظیم در جامعه بشری ایجاد کند.

اراده ملت‌ها، عامل فروپاشی نظام‌های سلطه

آیت‌الله رمضانی با تقسیم‌بندی کشورها به «سلطه‌گر» و «سلطه‌پذیر» گفت: بسیاری از کشورهای مسلمان تحت سلطه قدرت‌های جهانی قرار دارند و از ظرفیت اراده ملت خود استفاده نکرده‌اند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: درس بزرگ امامین انقلاب این است که اراده‌های مردمی، اگر با ایمان و علم همراه شود، می‌تواند نظام‌های استکباری را فرو بریزد.

وی با اشاره به سفر خود به گرجستان خاطرنشان کرد: در دوره‌ای طولانی، مساجد و کلیساها به انبار تبدیل شده و دین به‌عنوان مانعی برای جامعه معرفی می‌شد؛ حتی برخی متفکران غربی از «حذف خدا» سخن می‌گفتند.

ایستادگی مردم در میدان، دشمن را دچار خستگی و استیصال کرد

آیت‌الله رمضانی افزود: امامین انقلاب به ما آموختند که حضور خدا تنها در زندگی فردی نیست، بلکه در تحولات اجتماعی و سیاسی نیز نقش‌آفرین است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به حوادث پس از شهادت رهبر انقلاب تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند با ایجاد آشوب، می‌توانند کشور را دچار تجزیه کنند، اما حضور مردم در صحنه، این نقشه‌ها را خنثی کرد.

به گفته وی، ایستادگی مردم در میدان، دشمن را دچار خستگی و استیصال کرد.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: کوچک‌ترین عقب‌نشینی از سوی مسئولان و ارکان مختلف نظام، می‌تواند تمام دستاوردها را از بین ببرد، بنابراین پایداری بر اصول، یک ضرورت اساسی است.

پایان دوران سلطه و برده‌داری مدرن

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تاریخ استعمار گفت: قدرت‌های غربی در آفریقا و آمریکای لاتین، انسان‌ها را به بردگی کشیده و منابع آن‌ها را غارت کردند، اما دوران سلطه، نژادپرستی و برده‌داری مدرن به پایان رسیده است.

وی افزود: انسان‌ها باید از کرامت برخوردار باشند و این همان درسی است که امام خمینی(ره) و امام حسین به بشریت آموختند.

ایران، الگوی آزادی‌خواهان جهان است

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: ایران اسلامی امروز نه‌تنها برای شیعیان، بلکه برای تمام مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان به یک الگو تبدیل شده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور گفت: رتبه علمی ایران از جایگاه ۵۷ در ابتدای انقلاب به حدود ۱۵ در جهان رسیده و در برخی رشته‌ها جزو پنج کشور برتر است.

وی خاطرنشان کرد: با تداوم پیوند علم و ایمان، ایران اسلامی به یکی از قدرت‌های برتر جهان و مهم‌ترین قدرت نظام دینی ـ سیاسی تبدیل خواهد شد.

وحدت کشورهای اسلامی، کلید پیشرفت جهانی

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ظرفیت کشورهای اسلامی گفت: اگر کشورهای مسلمان با یکدیگر متحد شوند، می‌توانند در حوزه‌های علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به قدرتی بی‌نظیر در جهان تبدیل شوند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: این نهاد دو افتخار بزرگ در کارنامه خود دارد؛ نخست انتخاب آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ و دوم انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در سال ۱۴۰۴.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه ایران می‌تواند زمینه‌ساز تحقق وعده‌های الهی باشد، گفت: ملت ایران به بلوغ رسیده و امروز به الگویی برای جهان تبدیل شده است.

وی با اشاره به تهدیدهای دشمنان افزود: ملت ایران هرگز فریب دشمن را نخواهد خورد و تا رسیدن به حقوق خود، از مسیر خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

لزوم خدمت بی‌وقفه مسئولان به مردم

آیت‌الله رمضانی در پایان خطاب به مسئولان گفت: باید به خدمتگزاری به مردم افتخار کرد و تمام توان و زمان خود را وقف ملت نمود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به خسارات مادی و معنوی کشور افزود: استقلال، عزت و صلابت، دستاوردهایی بزرگ هستند که هزینه‌های سنگینی داشته‌اند و باید برای حفظ آن‌ها تلاش کرد.

