به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ ایلیا زیمین، پژوهشگر ارشد مؤسسه اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل روسیه، در تحلیلی که روزنامه «ایزوستیا» منتشر کرده، نسبت به وخامت روزافزون شرایط انسانی در افغانستان هشدار داده و تأکید کرده است ادامه این روند می‌تواند به رادیکالیزه شدن بخش‌هایی از جامعه و افزایش ظرفیت جذب نیرو برای گروه‌های تندرو بینجامد.

به باور او، بحران‌های معیشتی و فرسایش خدمات عمومی در افغانستان صرفاً یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با امنیت داخلی و ثبات منطقه‌ای گره خورده و می‌تواند به گسترش شبکه‌های افراطی کمک کند.

زیمین افغانستان را یکی از کانون‌های فعال داعش خراسان توصیف کرده و گفته است فعالیت‌های این گروه نه‌تنها امنیت داخلی افغانستان، بلکه ثبات منطقه به‌ویژه آسیای مرکزی و روسیه را تهدید می‌کند.

به گفته او، داعش خراسان از شکاف‌های اجتماعی و شرایط شکننده اقتصادی بهره می‌برد و در فضایی که فقر، بیکاری، ناامیدی و فقدان افق آموزشی و شغلی گسترده باشد، آسان‌تر می‌تواند نیرو جذب کرده و نفوذ خود را گسترش دهد.

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر، هم‌زمان با کاهش نسبی برخی درگیری‌های مسلحانه، گزارش‌ها از تداوم تهدیدات امنیتی ناشی از گروه‌های تندرو و نیز وقوع حملات مرگبار حکایت دارد؛ حملاتی که در موارد متعدد، شهروندان غیرنظامی و به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار داده است.

در همین چارچوب، نگرانی‌ها درباره امنیت شیعیان افغانستان همچنان پررنگ است؛ زیرا از یک‌سو در معرض تهدید حملات تکفیری قرار دارند و از سوی دیگر، گزارش‌های مختلف از محدودیت‌ها و فشارهای ساختاری بر آزادی‌های مذهبی و اجتماعی آنان سخن می‌گوید؛ وضعیتی که می‌تواند آسیب‌پذیری اجتماعی را افزایش داده و زمینه سوءاستفاده جریان‌های افراطی را فراهم کند.

پژوهشگر روس با وجود انتقاد از حکومت طالبان و آنچه ماهیت بحث‌برانگیز این حاکمیت خوانده، معتقد است طالبان در مقایسه با سایر گروه‌های مسلح فعال در افغانستان «تهدید کمتری» برای منطقه ایجاد می‌کنند.

او می‌گوید همین ارزیابی امنیتی سبب شده است مسکو مسیر تعامل با طالبان را، دست‌کم در سطحی معین، ادامه دهد؛ تعاملی که از نگاه ناظران، بیش از آن‌که به معنای تأیید مشروعیت سیاسی باشد، به ملاحظات عمل‌گرایانه مرتبط با مهار تهدیدهای فرامرزی و مدیریت ریسک‌های امنیتی گره خورده است.

در سال‌های اخیر، روسیه بارها نسبت به حضور و تحرک گروه‌های تندرو و تکفیری در افغانستان هشدار داده و خطر سرریز ناامنی به آسیای مرکزی را برجسته کرده است.

در کنار مسکو، چین نیز در مواضع رسمی و نشست‌های منطقه‌ای، بر نگرانی‌های امنیتی ناشی از افراط‌گرایی، تروریسم و بی‌ثباتی در افغانستان تأکید کرده و نهادهای بین‌المللی نیز بارها درباره تشدید فقر، شکنندگی اقتصاد، و پیامدهای انسانی بحران هشدار داده‌اند؛ مجموعه‌ای از عوامل که به باور تحلیلگران، در نهایت به تقویت چرخه ناامنی و افزایش قدرت مانور گروه‌های افراطی منجر می‌شود.

زیمین در جمع‌بندی ارزیابی خود تأکید می‌کند که بدون مهار بحران انسانی و ایجاد سازوکارهای پایدار برای بهبود معیشت، آموزش و خدمات اولیه، خطر رشد افراط‌گرایی و تشدید تهدید داعش خراسان همچنان باقی خواهد ماند؛ تهدیدی که در صورت تداوم، می‌تواند هم افغانستان را بی‌ثبات‌تر سازد و هم امنیت منطقه را تحت فشار قرار دهد.

..................

پایان پیام/