به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش تحلیلی منتشرشده در رسانه «ریانووستی» با لحنی تند، روایتهای خوشبینانه درباره پایان سریع درگیریها و ثبات بازارهای جهانی را «دروغی گستاخانه» توصیف کرده و هشدار داده است که پیامدهای اقتصادی این بحران میتواند دامنگیر بخش وسیعی از جوامع شود.
در این گزارش، با انتقاد از بخشی از افکار عمومی که وضعیت کشورهای غربی را «الگوی صحیح» میدانند، تأکید شده است که تحولات جاری در ایالات متحده آمریکا بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، به «صحنهای از فیلم تایتانیک» شباهت دارد؛ جایی که «دونالد ترامپ» (Donald Trump)، رئیسجمهور پیشین آمریکا، در حالی بر «عرشه اقتصاد» ایستاده که بازارها تحت تأثیر هیجانات کاذب قرار گرفتهاند. به نوشته این تحلیل، شاخصهای بورس از جمله S&P 500 و نزدک در شرایطی رکورد میزنند که بحرانهایی نظیر اختلال در تنگه هرمز و بیثباتی زنجیره تأمین جهانی نادیده گرفته میشود.
بر اساس این گزارش، رسانههای غربی نیز اذعان دارند که سرمایهگذاران با این فرض به بازارها اعتماد کردهاند که بحران خاورمیانه کوتاهمدت خواهد بود و همچنین این باور شکل گرفته که ترامپ در مواجهه با فشار اقتصادی عقبنشینی میکند؛ مفهومی که از آن با عنوان «TACO» (یعنی «ترامپ در نهایت عقب مینشیند») یاد میشود. بهعنوان نمونه، در آوریل ۲۰۲۵، اعمال تعرفههای گسترده توسط ترامپ تنها چند روز بعد با اعلام یک وقفه ۹۰ روزه همراه شد که به جهش تاریخی بازار سهام انجامید.
در ادامه این تحلیل آمده است که وعدههای اخیر ترامپ درباره «کاهش بیسابقه قیمت انرژی» پس از پایان تنشها با ایران، فاقد پشتوانه واقعی است. طبق گزارش «مؤسسه اقتصاد آلمان» (IW)، اقتصاد آلمان با طولانیترین بحران دو دهه اخیر مواجه شده و «کریستین لاگارد» (Christine Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز از خطر جیرهبندی کالاها در اتحادیه اروپا سخن گفته است. همچنین «هنری پاولسون» (Henry Paulson)، وزیر خزانهداری پیشین آمریکا، نسبت به احتمال بحران در بازار اوراق قرضه دولتی این کشور هشدار داده است.
این گزارش با استناد به بیانیه مشترک نهادهایی چون «آژانس بینالمللی انرژی» (IEA)، «صندوق بینالمللی پول» (IMF) و «بانک جهانی» (World Bank) تأکید میکند که جنگ جاری یکی از بزرگترین شوکهای عرضه در بازار نفت را رقم زده و حتی در صورت بازگشایی مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز، بازگشت به شرایط پیشین زمانبر و همراه با افزایش پایدار قیمتها خواهد بود.
در بخش پایانی، منابع تحلیلی از جمله «Recorded Future» و «Euro Perspectives» سناریوهای بدبینانهتری را ترسیم کردهاند که بر اساس آن، حتی آتشبس نیز به معنای پایان بحران نخواهد بود و اختلال در تجارت جهانی، افزایش هزینه انرژی و بیثباتی بازارها ادامه خواهد یافت. در همین راستا، «آنا-کایسا ایکونن» (Anna-Kaisa Ikonen)، مسئول حوزه انرژی در کمیسیون اروپا، تصریح کرده است: «نباید توهم کوتاهمدت بودن این بحران را داشته باشیم؛ چنین نخواهد شد.»
.............
پایان پیام
نظر شما