به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کشاورزان انبه در اسرائیل خود را گرفتار مازاد عظیمی از محصول یافتهاند که بدون مشتری بر روی درختان میگندد.
براساس گزارش روزنامه اقتصادی عبریزبان «ذا مارکر»، این بحران چهره تاریک آن چیزی را نشان میدهد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی چند روز پیش از آن بهعنوان احتمال تبدیل اسرائیل به «سوپر اسپارتا» و مجبور شدن به اقتصادی خودبسنده و بسته توصیف کرده بود.
این روزنامه افزود که بحران دیگر فقط یک سخنرانی سیاسی نیست، بلکه واقعیتی است که کشاورزان اسرائیلی هر روز با آن زندگی میکنند.
خسارتهای سنگین و تحریم خفهکننده اروپا
دختر یکی از کشاورزان منطقه جلیل در شمال اراضی اشغالی گفت: پدرم که ۳۵ سال است انبه میکارد، اکنون با بیش از ۱۰۰ تُن انبه گیر کرده است... به دلیل تحریم اروپا و بحران بازار. تمام محصول در آستانه گندیدن است و پدرم ممکن است میلیونها شِکِل زیان ببیند.
او افزود: خانوادهاش با تلاش فراوان میکوشند محصول را در داخل به قیمت ۷۵ شِکِل (حدود ۲۲ دلار) برای هر جعبه بزرگ ۱۵ کیلویی بفروشند تا از حجم ضررها بکاهند.
به نوشته «ذا مارکر»، تحریم اروپا ـ که در چارچوب تحریمهای گستردهتر اعمال شد ـ یک گذرگاه اصلی را بر روی کشاورزان بست، زیرا اروپا حدود ۳۲ درصد از کل صادرات اسرائیل را تشکیل میدهد. این امر ضربه مستقیمی به بخش انبه وارد کرده که عمدتاً بر این بازار برای تخلیه تولید متکی بود. نتیجه، مازاد خفهکننده در بازارهای داخلی و نبود تقریباً کامل راهحلهاست.
پیامدهای جنگ و تعرفههای ترامپ بحران را تشدید کرد
این بحران فقط به اروپا محدود نمیشود، بلکه به دلیل جنگ و بسته بودن بازارهای غزه و کرانه باختری نیز تعمیق یافته است. یکی از کشاورزان جلیل گفت: فروپاشی از زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تعرفههایی بر برزیل وضع کرد که باعث شد بازار اروپا با انبه برزیلی اشباع شود و ما از رقابت بیرون برویم.
او با حسرت افزود: از همه طرف محاصره شدهایم، بازارهای فلسطینی بستهاند، اروپا به سمت تحریم میرود و انبهها جلوی چشمانمان فاسد میشوند.
به گفته روزنامه، برخی کشاورزان میکوشند محصولات خود را از طریق گروههای خرید محلی یا پستهای فیسبوکی بفروشند، اما این ابتکارات جز تلاشهای ناامیدانه نیست و عمق بحران را حل نمیکند.
یکی از کشاورزان گفت: امروز انبه، فردا آووکادو، و پسفردا گوجهفرنگی. هیچ راهی برای خروج از فاجعه جز ضررهای دستهجمعی وجود ندارد.
فروپاشی اعتماد و افزایش تنش سیاسی
در همین حال، اقتصاد اسرائیل با تکانهای سیاسی-اقتصادی دوگانه روبهروست. «رون تومر» رئیس اتحادیه صنایع اسرائیل به «ذا مارکر» گفت که هر حمله اشتباه در غزه ممکن است موضع اروپا را بهطور قطعی علیه ما تغییر دهد. او هشدار داد که وضعیت بسیار شکننده و بهسرعت قابل انفجار است.
این تهدید مستقیم علیه بخش صادرات، انزوای اقتصادی اسرائیل را تشدید میکند و تصویری از کشوری در حال غرق شدن در بحرانی بیسابقه ارائه میدهد.
روزنامه اقتصادی عبریزبان «ذا مارکر» در پایان گزارش خود نوشت: کشاورزان انبه به نمادی از واقعیت سقوط بدل شدهاند؛ شاهدی زنده بر آنچه نتانیاهو، اقتصاد خودبسنده نامید. اما در حقیقت، نتیجه چیزی جز ضعف نیست که شامل بازاری داخلی پر از میوههای گندیده، کشاورزانی در آستانه ورشکستگی و تصویری تیره از اقتصادی منزوی و بحرانزده، بیراهحل و بیآینده است.
