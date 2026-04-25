به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در یکی از رستورانهای مرکز شهر واشنگتن پایتخت آمریکا، بحران به شکل یک فروپاشی ناگهانی دیده نمیشود، بلکه در قالب میزهای خالی بیشتر از معمول و صدایی آرامتر از همهمهای که پیشتر فضا را پر میکرد، خود را نشان میدهد. رفتوآمد متوقف نشده، اما رونق گذشته را از دست داده و سفارشها با تردید و حسابوکتاب بیشتری ثبت میشود.
براساس گزارش شبکه الجزیره، «مایک» یکی از کارکنان این رستوران، این تغییر را تدریجی اما نگرانکننده، توصیف میکند و میگوید که کاهش مشتری باعث شده صاحب رستوران تعداد کارکنان را کم کند، زیرا درآمدها دیگر پاسخگوی هزینههای سابق نیست. او گفت: تقریباً هر شب رستوران پر میشد... دیگر اینطور نیست.
او ادامه داد: بخشی از طبقه متوسط آمریکا بهصورت منظم برای رستوران هزینه میکرد، اما حالا با افزایش قیمت کالاهای اساسی و بنزین، رفتن به رستوران بیشتر شبیه یک تجمل شده است. مردم اکنون همهچیز را حساب میکنند و به گزینههای ارزانتر بسنده میکنند.
این تغییر در رفتار مصرفی با برآوردهای جدید بانک مرکزی آمریکا همخوانی دارد؛ برآوردهایی که نشان میدهد شمار بیشتری از شرکتها در فضای افزایش نااطمینانی، رویکرد صبر و انتظار را در پیش گرفتهاند؛ وضعیتی که بهتدریج بر تصمیمات روزمره مصرفکنندگان آمریکایی نیز اثر گذاشته است.
مصرف محتاطانه
در مرکز خریدی نهچندان دور، «لیندا» مقابل ویترین یک فروشگاه ایستاده، قیمتها را بررسی میکند و سپس بخشی از خریدهایش را سر جایشان میگذارد. او میگوید که تصمیم خرید دیگر مثل گذشته خودکار نیست، بلکه با محاسبات دقیق، همراه شده است.
او به شبکه الجزیره گفت: جنگ علیه ایران شروع کرده بر شیوه مصرف آمریکاییها اثر بگذارد؛ بسیاری را محتاطتر کرده و باعث شده بیشتر روی اولویتها تمرکز کنند و در تصمیمات خرید دقت بیشتری داشته باشند. افزایش قیمت بنزین ممکن است بر برنامههای سفر تابستانی نیز اثر بگذارد، زیرا هزینههای زندگی روزبهروز سنگینتر میشود.
لیندا از سیاستهای دولت ترامپ انتقاد میکند و میگوید: نمیفهمم چطور میلیونها دلار صرف جنگی میشود که آن را غیرضروری میدانم و بهخاطر یک نفر به راه افتاده، در حالی که بهتر بود زندگی آمریکاییها آسانتر شود.
رؤیایی که به تعویق افتاد
«ریشل» مادری چهلساله، میگوید که سالهاست تلاش میکند نخستین خانه خود را بخرد، اما افزایش قیمتها و نرخ بهره این هدف را از توان او خارج کرده است.
او به شبکه الجزیره گفت: هر کاری لازم بود انجام دادم؛ پسانداز کردیم، برنامهریزی کردیم و مدتها جستوجو کردیم، اما این رؤیا دور از دسترس شده است.
این شهروند آمریکایی تاکید کرد که افزایش دوباره نرخ بهره، در سایه پیامدهای جنگ و فشار آن بر قیمت انرژی و هزینه وامگیری، باعث شده تصمیم خرید خانه را بار دیگر به تعویق بیندازد. او گفت: فرزندانم به دانشگاه نزدیک میشوند و من ناامیدم که در این اقتصاد نمیتوانم صاحب خانه شوم.
براساس دادههای جدید، توان خرید مسکن آمریکا به پایینترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است؛ شکاف میان درآمد و قیمت املاک افزایش یافته و بالا رفتن نرخ بهره، هزینه وام مسکن را بهطور چشمگیری افزایش داده است. همین موضوع بسیاری از خریداران بالقوه را به عقبنشینی یا تعویق تصمیم خرید واداشته است.
تناقض میان بازارها و واقعیت
«دیوید تویل» سرمایهگذار و تحلیلگر بازارهای آمریکا، تأکید میکند که اعتماد مصرفکننده آمریکایی هیچگاه به اندازه امروز پایین نبوده است. او با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و سوخت، اقتصاد آمریکا را دوپاره، توصیف میکند؛ جایی که ثروتمندان سود میبرند، اما بیشتر آمریکاییها زیر فشار معیشتی قرار دارند.
رئیس شرکت «بروچین کپیتال» به شبکه الجزیره گفت که وضعیت انتظار و تماشا، نشاندهنده نگرانی واقعی در بازار است؛ آن هم در شرایط جنگی بیسابقه علیه ایران که موجب اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی، بهویژه در بخشهای حیاتی مانند انرژی، کود شیمیایی و گاز شده است.
تویل با وجود ثبت رکوردهای جدید در بازارهای آمریکا، هشدار میدهد این خوشبینی ممکن است گمراهکننده باشد. به گفته او، سرمایهگذاران، احتمال تداوم جنگ یا پیامدهای بلندمدت آن را در نظر نمیگیرند و بازارها بهطور ضمنی روی مهار سریع بحران شرط بستهاند؛ شرطی که در صورت تشدید تنشها ممکن است پایدار نماند.
وی این تفاوت میان مقاومت بازارها و افت اعتماد مردم را چنین توضیح میدهد که شرکتهای بزرگ در شرایطی که بازارها عملکرد فعلیشان را پاداش میدهند، انگیزهای برای ریسکپذیری ندارند و همین مسئله به رکود در تصمیمات اقتصادی دامن میزند.
به باور او، آمریکا ممکن است تا حدی از ادامه بحران سود ببرد، زیرا در مقایسه با اقتصادهایی که بیشتر در معرض پیامدهای جنگ هستند، بهویژه اروپا و خاورمیانه، پناهگاه امن به شمار میرود.
خطراتی پیچیدهتر
در حالی که تویل معتقد است بازارها تا حدی اعتماد را بازتاب میدهند، «دیوید بییری» استاد اقتصاد و سیاست عمومی دانشگاه ویرجینیا تک، هشدار میدهد اثرات دیرهنگام شوکها ممکن است بعدها به بحرانهای گستردهتری تبدیل شود.
او به شبکه الجزیره گفت که شکاف میان عملکرد بازارهای مالی و اقتصاد واقعی اغلب مقدمه اصلاحات دردناک است. افزایش بیش از حد قیمت داراییها ممکن است با سقوط شدید همراه شود و آثار آن به اقتصاد واقعی نیز سرایت کند.
بییری درباره جنگ نیز میگوید که شوک نفتی کنونی از بزرگترین شوکهای تاریخی است، اما آثار کامل آن هنوز آشکار نشده است. انتقال اثر افزایش قیمتها در اقتصاد، ماهها یا حتی چند فصل زمان میبرد و همین مسئله، خطرات کنونی را پیچیدهتر میکند.
وی معتقد است که اقتصاد آمریکا با وجود قدرت نسبی، نمیتواند از پیامدهای جهانی جدا بماند. هرگونه اختلال در بازارهای انرژی و زنجیرههای تأمین ناگزیر بر داخل آمریکا اثر خواهد گذاشت. سیاستگذاران پولی، با نگاه به آینه عقب اقتصاد را هدایت میکنند، یعنی بر دادههای گذشته تکیه دارند؛ موضوعی که میتواند سرعت واکنش به تحولات سریع را کاهش دهد.
