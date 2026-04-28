خطبه قاصعه؛ هشدار بزرگ به همه متکبران تاریخ

خبر گزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا: داستان نافرمانی شیطان در برابر فرمان الهی برای سجده بر آدم، یکی از آموزنده‌ترین رویدادهای تاریخ هستی است. این مقاله با استناد به قرآن کریم و بهره‌گیری از خطبه قاصعه امام علی بن ابی‌طالب (ع) در نهج‌البلاغه، به تحلیل ابعاد این سرپیچی و پیامدهای آن می‌پردازد. خطبه قاصعه که به «خطبه ستیزه» نیز شهرت دارد، عمیق‌ترین تحلیل‌ها را درباره ریشه‌های تکبر و پیامدهای آن ارائه می‌دهد.



چیستی خطبه قاصعه

خطبه ۱۹۱ نهج‌البلاغه که به «الخطبة القاصعة» (خطبه درهم شکننده یا ستیزه‌جویانه) معروف است، به طور اختصاصی به مذمت شیطان و تحلیل رفتار او پرداخته است. عنوان «قاصعه» از آن روست که این خطبه «کبر و نخوت را درهم می‌شکند» و هشداری است برای کسانی که راه شیطان را در پیش می‌گیرند. امام علی (ع) در این خطبه، نه تنها داستان شیطان را روایت می‌کند، بلکه آن را آیینه‌ای برای عبرت انسان‌ها در تمام اعصار قرار می‌دهد.



ریشه نپذیرفتن: تکبر و برتری‌جویی

استناد به اصل خلقت

قرآن کریم علت اصلی سرپیچی شیطان را چنین نقل می‌کند:

«قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِی مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ»

«[شیطان] گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گِل» (1)

امیرالمومنین علی (ع) در خطبه قاصعه با نفوذ در ژرفای این رویداد، ریشه این نافرمانی را چنین تحلیل می‌کند:

«فَاعْتَرَضَهُ الْکِبْرُ، فَتَفَاخَرَ عَلَی آدَمَ بِخِلْقَتِهِ، وَ تَعَصَّبَ عَلَیْهِ لِأَصْلِهِ»(2)

«[نفس‌] بزرگیش [شیطان] را مانع شد، پس بر آدم به خاطر خلقتش فخر فروخت و بر سر اصل و ریشه خود با او تعصب ورزید.»

این عبارت نشان می‌دهد که شیطان دچار تفاخر و تعصب شد؛ دو آفتی که ریشه همه بدبختی‌های او بود.

پیشوایی متکبران

امیرالمومنین علی (ع) در ادامه، جایگاه شیطان را در صف آرایی باطل چنین ترسیم می‌کند:

«فَهَذَا عَدُوُّ اللَّهِ إِمَامُ الْمُتَکَبِّرِینَ، وَ سَلَفُ الْمُتَجَبِّرِینَ»(3)

«این دشمن خدا، پیشوای متکبران و سلف گردنکشان است.»

آن حضرت با این تعبیر هشدار می‌دهد که تکبر شیطانی، الگویی است که در طول تاریخ توسط انسان‌ها تکرار شده است. شیطان نخستین کسی بود که «بنیاد عصبیت‌گرایی را گذاشت» و «با خدا درباره جامه بزرگواری به ستیزه برخاست».

عبرتی بزرگ: نابودی شش هزار سال عبادت

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های خطبه قاصعه، اشاره به پیشینه عبادی شیطان است:

«وَ لَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ، لَا یُدْرَی أَ مِنْ سِنِی الدُّنْیَا أَمْ مِنْ سِنِی الْآخِرَةِ، عَنْ کِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِیسَ یَسْلَمُ عَلَی اللَّهِ بِمِثْلِ مَعْصِیَتِهِ؟»(4)

«شیطان شش هزار سال خدا را پرستید - نمی‌دانم سال‌های دنیا بود یا آخرت - پس به خاطر یک ساعت تکبر [همه آن عبادتها] نابود شد. پس چه کسی پس از شیطان، با همانند نافرمانی او در امان خدا خواهد ماند؟»

این عبارت عمق فاجعه را نشان می‌دهد: یک لحظه تکبر، سرمایه یک عمر (و حتی شش هزار سال!) عبادت را نابود می‌کند. امام با این سؤال بیدارکننده، مخاطب را به خود می‌اندیشد.



فلسفه الهی از این آزمون

تمایز فروتن از متکبر

امیرالمومنین علی (ع) به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که چرا خداوند انسان را از گل آفرید، نه از نوری که سجده بر او آسان‌تر باشد:

«وَ لَکِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَبْتَلِی خَلْقَهُ بِمَا جَهِلُوا کُنْهَهُ، لِیَتَمَیَّزَ لَهُمْ بِذَلِکَ التَّجْرِبَةُ، وَ یُرْفَعَ بِهِ الْکِبْرُ عَنْهُمْ»(5)

«بلکه خدای سبحان بندگانش را به چیزی می‌آزماید که کنه آن را نمی‌دانند، تا به وسیله آن آزمایش برایشان تمایز حاصل شود و کبر از آنان زدوده گردد.»

به عبارت دیگر، ذات خاکی آلمان بودن خود یک آزمون بود؛ تا مشخص شود چه کسی حقیقت را می‌بیند و چه کسی ظاهر را می‌نگرد.



یکسان بودن قانون الهی

امام تأکید می‌کند که خداوند در برخورد با گناه، تبعیض قائل نمی‌شود:

«لَا یُدْخِلَنَّ اللَّهُ أَحَداً الْجَنَّةَ بِمِثْلِ مَا أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَکاً»(6)

«خداوند هیچ کس را به همان چیزی که فرشته‌ای را به خاطر آن از بهشت بیرون راند، وارد بهشت نمی‌کند.»

هشدار امام روشن است: هیچ مقام و سابقه‌ای، مجوز تکرار گناه شیطان را نمی‌دهد.



هشدار به انسان‌ها: شیطان در کمین است

استراتژی شیطان

امیرالمومنین علی (ع) پس از تحلیل رفتار شیطان، به توصیف نقشه‌های او علیه بنی‌آدم می‌پردازد:

«وَ قَدْ نَضَحَ لَکُمُ الْقَوْسَ، وَ مَدَّ لَکُمُ الْحَبْلَ، وَ وَضَعَ لَکُمْ شَرَعَ الْحَرْبِ مِنْ مَکَانٍ قَرِیبٍ»(7)

«شیطان تیر را در کمان نهاده، ریسمان را کشیده و جنگ را از جایگاهی نزدیک بر ضد شما آماده کرده است.»

آن حضرت با استناد به آیه ۳۹ سوره حجر که شیطان می‌گوید «لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ» (هر آینه بر آنان بیارایم)، توضیح می‌دهد که این تهدید محقق شده است.



تکبر در میان مسلمانان

هشدار جدی‌تر امام آنجاست که می‌گوید این تکبر می‌تواند در وجود مسلمانان نیز رخنه کند:

«وَ مَا تِلْکَ الْکِبْرِیَاءُ بِمُسْلِمٍ وَ عَلَیْهِ مَسَحَةٌ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا لِمَکْرٍ یُمْکَرُ بِهِ، أَوْ شَکٍّ یُوقَعُ عَلَیْهِ»(8)

«این تکبر در مسلمانی که بویی از اسلام برده است وجود ندارد مگر از روی نیرنگی که با او می‌شود یا شبهه‌ای که بر او افکنده شده.»

راهکار عملی: تواضع را سلاح خود کنید

امیرالمومنین علی (ع) در پایان خطبه، درمان قطعی این بیماری را ارائه می‌دهد:

«فَضَعُوا الْکِبْرَ، وَ احْطُوا التَّکَبُّرَ، وَ اخْلَعُوا الْعُجْبَ، کَمَا أَخْلَعَ الشَّیْطَانُ الْإِخْلَاصَ، وَ احْلَؤُوا التَّوَاضُعَ سِلَاحاً بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ عَدُوِّکُمْ»(9)

«پس تکبر را فرونهید و نخوت را بر زمین زنید و خودبینی را بیرون کنید، آنچنان که شیطان اخلاص را بیرون کرد، و تواضع را میان خود و دشمنتان سلاح خویش سازید.»

امام با این بیان روشن می‌سازد که تواضع تنها سلاح مؤثر در برابر شیطان و لشکریان اوست. هر چه شیطان به تکبر سوار شده است، انسان باید به تواضع مسلح شود.

بنابراین خطبه قاصعه امیرالمومنین علی (ع) فراتر از یک روایت تاریخی، یک هشدار همیشگی است. این خطبه نشان می‌دهد که «نپذیرفتن» شیطان در برابر فرمان الهی، از یک ریشه واحد سرچشمه می‌گرفت: تکبر و خودبرتربینی. اما عبرت بزرگتر آن است که یک لحظه تکبر، می‌تواند سرمایه یک عمر عبادت را نابود کند.

امیرالمومنین علی (ع) با نفوذ در لایه‌های عمیق این واقعه، نه تنها شیطان را محکوم می‌کند، بلکه آیینه‌ای پیش روی انسان می‌گذارد تا هر کس خود را در آن ببیند. آیا تکبر شیطانی در وجود ما ریشه ندوانده است؟ آیا ما نیز به خاطر رنگ، نژاد، ثروت، دانش یا موقعیت خود را برتر از دیگران نمی‌پنداریم؟

تنها راه نجات، «خلع سلاح تکبر» و «سلاح تواضع» است. همانگونه که امام می‌فرماید، اگر تواضع را سلاح خود کنید، شیطان با همه لشکریانش نمی‌تواند بر شما پیروز شود.

پی نوشت:

1.سوره ص/ آیه ۷۶

2.نهج البلاغه/ خطبه 191(قاصعه)

3.همان

4.همان

5. همان

6. همان

7.همان

8. همان

9. همان

فیروزه دلداری(پژوهشگر، مشاوره خانواده، فعال رسانه و فضای مجازی)