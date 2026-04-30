به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمداسماعیل خورشیدی در سخنرانی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی(ع) که فرمود «نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَرْکَانٍ»، به تبیین چهار محور اصلی قرآن (مدح مؤمنان، ذم کافران، امثال و قصص انبیا، و احکام و واجبات) پرداخت و افزود: حضرت فرمودند «نفیس‌ترین آیات قرآن برای ما اهل‌بیت نازل شده است.»

وی با اشاره به آیه ۹۶ سوره مریم «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا»، این آیه را «راز محبوبیت اولیای الهی» دانست و خاطرنشان کرد: چرا افرادی مانند امام رضا(ع)، رهبر شهید و رزمندگانی مانند قاسم سلیمانی این‌قدر در دل مردم جای دارند؟ چون آنان در همه ابعاد زندگی «همه جانبه» عمل کردند. ایمان و عمل صالح آنان تنها به یک بُعد (مانند نماز یا عبادت فردی) محدود نبود، بلکه دررابطه‌با خدا و رابطه با مردم و خانواده کامل بودند.

سخنران حرم مطهر با ذکر نمونه‌هایی از سیره امام رضا(ع) تصریح کرد: یک‌بار گروهی از بزرگان ادیان نزد حضرت آمدند و بحث علمی طولانی درگرفت. هنگام اذان، امام برخاستند و گفتند نماز وقتش رسیده است. آن افراد گفتند «اگر چند دقیقه دیگر ادامه می‌دادید، ما شیعه می‌شدیم». اما امام حتی بحث را فدای نماز نکردند. همچنین شاعری به نام «دعبل» قصیده‌ای در مدح حضرت سرود. امام پانصد دینار به او هدیه دادند، اما دعبل گفت «من برای پول شعر نگفتم». آنگاه امام پیراهن خود را که هزار شب در آن نماز خوانده بودند و قرآن ختم کرده بودند، به او هدیه کردند. اینها نشانه «وجه اللهی» امام رضا(ع) است.

خورشیدی در ادامه با اشاره به رابطه امام با مردم گفت: امام رضا(ع) فرمودند «بهترین شما کسی است که با خانواده خود مهربان‌ترین باشد».

وی اضافه کرد: شهید حاج‌قاسم سلیمانی نیز چنین بود؛ وقتی در سوریه چند روز به خانه یک خانواده سنی پناهنده شد، برای آنان نامه گذاشت که «اگر راضی نیستید، شماره‌حساب ایرانیم را بگیرید تا جبران کنم». اینها مصداق «همه‌جانبه بودن» و همین عامل محبوبیت آنان در دل مردم است.

