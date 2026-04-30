حب دنیا، افراد زیادی را در مقابل امامشان قرار داده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین سید میرهاشم حسینی شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها، اظهار داشت: سه نعمت بزرگی که آقا امام صادق(ع) قبل از تولدشان بشارت دادند که باید قدر آنها دانسته شود، علی ابن موسیالرضا(ع)، حضرت معصومه(س) و حضرت حجت(عج) هستند.
وی با اشاره به اینکه ما ایرانیها باید خیلی قدردان خداوند باشیم که در کشور امام رضا(ع) هستیم، مطرح کرد: خداوند نعمت بزرگ حضرت معصومه(س) را نیز به ما مردم ایران و بهویژه مردم قم اعطا کرده است.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها اضافه کرد: خداوند این توفیق را نیز به ما اعطا کرد که در زمان غیبت حضرت حجت(عج) باشیم تا خادمی ایشان و خادمی نایب ایشان را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه پیوسته باید امامزمان(عج) را یاد کنیم و شکرگزار این نعمت باشیم، عنوان کرد: بیمعرفتی پیروان یکی از مشکلاتی است که ممکن است با آمدن امام جدید ایجاد شود؛ زیرا برخی افراد عاشق امام شهید هستند؛ ولی در خدمت امام جدید نمیآیند؛ این موضوع یکی از مباحثی بود که بسیار موجب آزار علی ابن موسیالرضا(ع) شد.
وی با بیان اینکه این مشکل در زمان غیبت امامزمان(عج) برای نایب ایشان نیز وجود دارد، تصریح کرد: برخیها پس از شهادت امام شهید تازه عظمت و کرامات ایشان را درک میکنند و این عیب بزرگ داخلی است.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان اینکه نباید اجازه دهیم وحدتمان از بین برود، افزود: باید در زمان حضور امام و یا نایب امام قدردان باشیم نه اینکه تازه پس از شهادت قدر او را بدانیم.
حسینی با بیان اینکه بیشترین ضربه را به دلیل حب به ریاست به امام رضا(ع) زدند، گفت: امروز نیز حواسمان باشد حب دنیا موجب نشود که ما در مقابل نایب امام زمان(عج) بایستیم.
