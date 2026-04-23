به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «شان پارنل» سخنگوی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جان سی. فلان، وزیر نیروی دریایی، از دولت جدا می‌شود و این استعفا بلافاصله لازم‌الاجرا است.

به گفته سخنگوی پنتاگون، «هونگ کائو» معاون وی قرار است به طور موقت جای او را بگیرد.

او اشاره‌ای به دلیل برکناری و استعفای اجباری جان سی فلان نکرد؛ به خصوص اینکه منابع آمریکایی این برکناری را بسیار غیرمنتظره توصیف کرده‌اند؛ چرا که فیلان تنها یک روز قبل در کنفرانس سالانه نیروی دریایی در واشنگتن سخنرانی کرده و از برنامه‌های بلندمدت خود برای بودجه 2027 سخن گفته بود.

فلان، از تاجران و دوستان ترامپ در 25 مارس 2025 به عنوان هفتاد و نهمین وزیر نیروی دریایی سوگند یاد کرد؛ او تا پیش از آن هیچ پیشینه نظامی نداشته است.

با این حال فلان از جنجالی‌ترین افرادی است که نام وی در پرونده اپستین مطرح شده است، اوایل سال جاری گزارش‌هایی مبنی بر اینکه نام او در فهرست مسافران جت خصوصی جفری اپستین در سال 2006 قرار داشته است، منتشر شد.

کناره‌گیری فلان همچنین تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ژنرال رندی جورج، افسر ارشد ارتش و همچنین دو ژنرال ارشد دیگر ارتش را اخراج کرد.