حضور مردم در صحنه، نشانه ای از آیات الهی است  

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله العظمی جوادی آملی در پیامی با اشاره به رخدادهای اخیر منطقه و حضور مردم در صحنه، این حضور گسترده را نشانه‌ای از آیات الهی دانستند و تاکید کردند: باید این بزرگواری که مردان و زنان ایران اسلامی در این مدت آفریده‌اند، شناخته شود، تقدیر شود، تشویق شود، دعا شود و در تاریخ ثبت شود.

ایشان اظهار داشتند: آنچه را که ذات اقدس الهی، در این روزها و ماه‌ها و شب‌ها آفرید، همان آیت الهی است که احدی چنین قدرتی ندارد. قلوب خانم‌ها و دخترها و پسرها و خردسالان و سالمندان و میانسالان همه را هدایت کرده که در میدان حضور داشته باشند تا پشتیبانی خود را نسبت به مرزداران، نسبت به نظامیان هوا و فضا، آن بزرگانی که ما بدون هیچ نگرانی درباره اینها گفتیم و می‌گوییم «سلام الله علیه»، برای اینکه چنین موشکی را ساخت، که مشکل جامعه را در حال خطر حفظ بکند.

آیت الله العظمی جوادی آملی با تاکید بر دفاع از وطن و اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی، گفتند: هیچ کس این قدرت را نداشت و ندارد که این دل‌ها را این گونه مسلط کند که خود را موظف بدانند در شرایط مختلف آب و هوایی، شبها، در باران و سرما حضور داشته باشند و رزمندگان و مبارزان و ایران را با نوا و شعارهای خود که «ایران وطن ماست، پرچم کفن ماست» تقویت و پشتیبانی کنند، اینها «حب الوطن» را فهمیدند، اینها فهمیدند که رهبران الهی آمدند و گفتند که مواظب آب و خاک و هوای وطن تان را داشته باشید تا بیگانه جسارت نکند، وطن‌داری، وطن‌دوستی در راه دین، کاری است که اهلبیت عصمت و طهارت به ما آموختند.

معظم له در بخش دیگری از پیام خود به میراث تاریخی ملت ایران اشاره کرده و جایگاه فرهنگی، تمدنی و هویتی این سرزمین را یادآور شدند و ابراز داشتند: مردم ایران بزرگ‌اند، این زن‌ها، این بچه ها، همه بزرگ‌اند، و ما به این بزرگی افتخار می کنیم و این را وظیفه خود می دانیم، فخر کردن غیر از تکبر است، مآثر گذشتگان را عظمت و جلال و شکوه نیاکان را حفظ کردن این تکبر نیست این با خضوع همراه است، این کار را باید بکنیم، ما تاریخ داریم جغرافیا داریم اما آمریکا جغرافیا ندارد، شما سرتاسر آمریکا را بشکافید یک اثر باستانی هنری پیدا نمی‌کنید اما هر گوشه ایران را بشکافید اثر هنری باستانی فرهنگی علمی نشان دارد.

ایشان تفاوت میان «آزادی» به‌عنوان ارزش انسانی و «رهاشدگی» را مورد تأکید قرار دادند و ابراز داشتند: آزادی که از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است با رهایی و بی‌بند و باری که از پست‌ترین آداب اخلاقی است، فرق دارد؛ این فریاد علی بن ابیطالب است که فرمود «إنّ النّاسَ کلَّهُم أحْرارٌ»، مردم آزادند. این آزادی را ذات اقدس اله به زبان علی بن ابیطالب اعلام کرد، خدا آزاد آفرید، مردم آزادند؛ چرا کسی به خود حق می دهد تا از آن گوشه دنیا حرکت ‌کند برای غارت کردن اموال این سرزمین و به کشتار دست بزند، آن هم کشتار در مکانی مثل مدرسه میناب؟!

آیت الله العظمی جوادی آملی از تلاش‌ها و ایستادگی و فخر و بالندگی مردان و زنان ایران قدردانی نموده و بیان داشتند: این زن‌ها و دخترها شاگردان آن زینب‌اند که وقتی وارد قتلگاه شد، دید حسین بن علی علیهما السلام، صد منزل و صد ره از سدرة المنتهی بالا رفته است (از سدره صد ره، دورتر دیده برادر را)

ایشان در پایان دعا کردند تا ذات اقدس الهی به برکت اهل بیت عصمت و طهارت، این نظام را تا ظهور صاحب اصلی‌اش حفظ بکند و همه شهداء را مخصوصاً رهبر شهیدمان را مشمول عنایت ویژه خود قرار دهد و همگان را در مائده و مأدبه پیغمبر اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) پذیرایی کند.

