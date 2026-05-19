به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، رزمایش هستهای از امروز، ۱۹ مه آغاز شده و تا ۲۱ مه ادامه خواهد داشت. در جریان این تمرینها، نیروهای راهبردی روسیه عملیات پرتاب آزمایشی موشکهای بالستیک و کروز را در مناطق مختلف کشور اجرا میکنند. این مانورها همچنین شامل ارتقای سطح آمادگی سامانههای هستهای و تمرین فرماندهی و کنترل برای اجرای مأموریتهای رزمی است.
در این رزمایش بیش از ۶۴ هزار نظامی و حدود ۷۸۰۰ دستگاه تجهیزات شرکت دارند و بیش از ۲۰۰ سکوی پرتاب موشک، ۱۴۰ فروند هواپیما، ۷۳ کشتی و ۱۳ زیردریایی ـ از جمله ۸ زیردریایی هستهای راهبردی ـ در آن بهکار گرفته شدهاند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هدف از رزمایش، ارزیابی توان هماهنگی و آمادگی برای استفاده از توان هستهای در صورت حمله احتمالی به کشور است. همچنین، تمرین مشترک با نیروهای بلاروس در چارچوب همکاری نظامی دو کشور برای استفاده از سلاحهای هستهای تاکتیکی نیز انجام میشود.
این مانور در حالی برگزار میشود که تنها چند روز پیش، ولادیمیر پوتین بر تداوم توسعه توان راهبردی هستهای روسیه بهمنظور حفظ امنیت ملی و موازنه جهانی تأکید کرده بود. همزمان، ارتش آمریکا نیز اعلام کرده که فردا قصد آزمایش موشک بالستیک قارهپیمای «مینتمن ۳» غیرمسلح را دارد؛ موضوعی که بر فضای نظامی و راهبردی میان دو قدرت جهانی سایه افکنده است.
..........
پایان پیام
نظر شما