نیروی دریایی صهیونیستی بیش از ۴۰ قایق «ناوگان صمود» به سوی غزه را توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نیروی دریایی این رژیم در دریای مدیترانه بیش از ۴۰ قایق از ناوگان موسوم به «ناوگان صمود» را که به سمت نوار غزه در حرکت بود، متوقف کرده است. به گفته یک منبع امنیتی اسرائیلی، در این عملیات بیش از ۳۰۰ فعال از مجموع حدود ۵۰۰ شرکت‌کننده در این ناوگان بازداشت شده‌اند و برخی از قایق‌ها همچنان در دریا قرار دارند.

گزارش‌ها حاکی است که هنوز همه قایق‌های شرکت‌کننده در این ناوگان تحت کنترل قرار نگرفته‌اند. مقام‌های اسرائیلی اعلام کرده‌اند که هنوز درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان تصمیم نهایی گرفته نشده و مشخص نیست آنها به اسرائیل منتقل می‌شوند یا به کشور دیگری در منطقه فرستاده خواهند شد.

«ناوگان پایداری جهانی- صمود» که شامل ۵۴ قایق بود، پنجشنبه گذشته از شهر مارماریس ترکیه به سمت غزه حرکت کرده بود تا محاصره‌ای را که اسرائیل از سال ۲۰۰۷ بر این منطقه اعمال کرده، به چالش بکشد. هم‌زمان، سازمان ملل متحد نسبت به امنیت فعالان بازداشت‌شده ابراز نگرانی کرده و خواستار تضمین سلامت همه افرادی شده است که در این ناوگان حضور داشتند.

