به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ میانجیگریهای محلی، به تنشها میان نیروهای قبایل و نیروهای تحت حمایت امارات در نزدیکی تنگه بابالمندب در جنوب یمن پایان داد و نیروهای تحت حمایت امارات در حال عقبنشینی از شهر الوازعیه هستند.
یک منبع محلی اعلام کرد که نیروهای وابسته به گروه موسوم به «مقاومت ملی» به رهبری «طارق صالح» عضو شورای ریاستی تحت حمایت امارات، در حال عقبنشینی از چندین منطقه در شهر «الوازعیه» در حومه جنوبی استان تعز در جنوب غربی یمن هستند.
این منبع به روزنامه «عربی۲۱» گفت: نیروهای طارق صالح که سالها پیش با حمایت امارات تشکیل شده بودند، با اتمام مهلت تعیین شده از سوی قبایل شهر الوازعیه، واقع در نزدیکی تنگه بابالمندب، عقبنشینی خود را آغاز کردند و این اقدام پس از تنشهایی انجام شد که این نیروها در طول ۲ هفته گذشته با حملات گسترده، گلولهباران و دستگیری ساکنان این شهر به راه انداختند.
این منبع افزود: طی ماه جاری میلادی میانجیگریهایی از سوی قبایل و مقامات رسمی برای پایان دادن به تنش میان نیروهای قبایل الوازعیه و نیروهای طارق صالح آغاز شدند.
به گفته این منبع، میانجیگری به رهبری «سلطان البرکانی» رئیس پارلمان دولت مستعفی یمن به نمایندگی از «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی، منجر به بازگرداندن آرامش به شهر و الزام نیروهای طارق صالح، متحد برجسته ابوظبی در منطقه ساحلی غربی یمن به عقبنشینی از مناطق، روستاها و شهرهایی شد که در جریان حمله اخیر خود به این شهر واقع در حومه جنوبی تعز، در آنجا مستقر شده و سنگر گرفته بودند.
به نوشته روزنامه «عربی۲۱»، به نظر میرسد میانجیگریهای محلی و دولتی، خواستههای ساکنان محلی برای برکناری مقامات امنیتی منصوب شده توسط طارق صالح در شهر، از جمله مدیر اداره امنیت الوازعیه را پذیرفته است.
در ماههای گذشته، شهر الوازعیه از توابع استان تعز که مشرف به تنگه بابالمندب بوده و در نزدیکی مسیر کشتیرانی در جنوب دریای سرخ قرار دارد، شاهد درگیریها میان نیروهای قبایل آنجا و نیروهای طارق صالح بوده است، درگیریهایی که هر از چند گاهی فروکش کرده و دوباره ازسرگرفته میشدند.
حزب سوسیالیست یمن (شاخه محلی الوازعیه) طارق صالح را به راهاندازی «کارزار وحشیانه» در این منطقه متهم کرد که منجر به تلفات غیرنظامیان شده است.
این حزب در بیانیهای که اوایل این ماه منتشر شد، تاکید کرد، رویدادهای جاری نقض آشکار حقوق شهروندان و تهدیدی مستقیم برای جان و امنیت آنها است. در این بیانیه همچنین به محدودیتهای تردد عمومی، دستگیریهای خودسرانه علیه کودکان و سالمندان و حمله به زنان اشاره شده بود.
