به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد حمله هوایی آمریکا که در ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ یک مرکز نگهداری مهاجران در استان صعده در شمال یمن را هدف قرار داد، باید به‌طور مستقل و شفاف مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته این سازمان، در پی این حمله دست‌کم ۶۸ نفر از مهاجران بازداشت‌شده کشته و ۴۷ نفر دیگر زخمی شدند؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره رعایت قوانین بین‌المللی در جریان عملیات نظامی را برانگیخته است.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که این مرکز سال‌ها به عنوان یک محل غیرنظامی برای نگهداری مهاجران فعالیت می‌کرد و بخشی از یک مجموعه بزرگ‌تر زندان‌ها بود.

به گفته این نهاد حقوق بشری، نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان ملل نیز پیش‌تر از این مکان بازدید کرده بودند و هیچ نشانه‌ای از استفاده نظامی از آن گزارش نشده بود؛ مسئله‌ای که پرسش‌هایی جدی درباره مشروعیت هدف قرار دادن این محل ایجاد می‌کند.

این سازمان همچنین با اشاره به شهادت برخی بازماندگان اعلام کرد بسیاری از آنان همچنان با آسیب‌های جسمی و روانی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و دسترسی کافی به خدمات درمانی ندارند.

عفو بین‌الملل در حالی بر ضرورت پاسخ‌گویی و شفافیت تأکید کرده که به گفته این سازمان، با وجود اعلام اولیه مقام‌های نظامی آمریکا درباره بررسی گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان، تاکنون نتیجه روشنی از این بررسی‌ها منتشر نشده است.

