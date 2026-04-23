به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ۲۳ آوریل، روز جهانی کتاب و حق نشر که از سوی یونسکو نام‌گذاری شده، اهمیت دسترسی آزاد به دانش و ترویج فرهنگ مطالعه بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.

با این حال، در افغانستان گزارش‌ها از اعمال محدودیت‌های گسترده بر نشر و توزیع کتاب‌ها توسط طالبان حکایت دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، سال گذشته صدها عنوان کتاب، به‌ویژه در حوزه‌های علوم انسانی، سیاست، حقوق بشر و برخی آثار ادبی، از سوی حکومت طالبان در افغانستان ممنوع و از کتابخانه‌ها جمع‌آوری شد. گفته می‌شود این محدودیت‌ها عمدتاً شامل آثاری می‌شود که با دیدگاه‌های فکری و تفاسیر رسمی حاکمیت همخوانی ندارند.

در میان این موارد، نام برخی نویسندگان شناخته‌شده ایرانی نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله مرتضی مطهری، علی شریعتی و سید مرتضی آوینی که آثارشان در فهرست کتاب‌های محدودشده گزارش شده است.

علاوه بر ممنوعیت گسترده بر کتاب‌های شیعه، بررسی‌ها بیانگر این است که حدود ۲۰٪ از کتاب‌های ممنوع‌شده توسط طالبان، مخصوصا از کتب درسی دانشگاهی، متعلق به نویسندگان زن بوده است. این اقدام واکنش‌ها و انتقادات بسیاری را در محافل علمی و فرهنگی به دنبال داشته است.

کارشناسان افغانستانی هشدار می‌دهند که محدود شدن دسترسی به کتاب می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر آموزش، آگاهی عمومی و رشد فکری جامعه داشته باشد. به باور آنان، کتاب و دانش از عناصر اساسی توسعه پایدار و شکل‌گیری جامعه‌ای پویا و آگاه به شمار می‌روند.

منتقدان همچنین ممنوعیت برخی کتاب‌های مرتبط با اندیشه‌ها و باورهای شیعه را مورد توجه قرار داده و آن را عاملی در تشدید شکاف‌های مذهبی و محدودسازی تنوع فکری در جامعه می‌دانند.

