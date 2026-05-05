به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده است که «کمیسیون ارزیابی کتب» این وزارت در سال گذشته، حدود ۹۰۰ جلد کتاب را از کتابخانههای خصوصی افغانستان جمعآوری کرده است.
در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که این کتابها بهدلیل مغایرت با «اصول و معیارهای فرهنگی و شرعی» مورد نظر حکومت طالبان از دسترس عموم خارج شدهاند.
با این حال، جزئیات دقیق درباره محتوای این کتابها و شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی آنها منتشر نشده است.
طالبان پیشتر اعلام کرده بود که هرگونه کتاب یا اثر چاپی که با «موازین شرع اسلامی و قوانین افغانستان» در تعارض باشد، از کتابخانهها و مراکز فرهنگی جمعآوری خواهد شد.
این اقدام بخشی از سیاستهای فرهنگی جدید طالبان است که عمدتاً بر کنترل محتوای آموزشی و ادبی در کشور تمرکز دارد.
