اعلام آمادگی مجدد ایران برای کمک به حل منازعات افغانستان و پاکستان پس از شکست مذاکرات صلح این دو کشور در استانبول

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در دو تماس تلفنی با محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان بر تداوم گفت‌وگوهای صلح میان کابل و اسلام‌آباد و آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به حل این منازعات تأکید کرد.

وبسایت وزارت امور خارجه ایران با اعلام تماس تلفنی میان عراقچی و اسحاق‌دار نوشت: وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر اهمیت روابط دیرپا و دوستانه دو کشور همسایه و مسلمان، بر عزم ایران برای بسط ‌و توسعه مناسبات در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.

وی همچنین با ابراز نگرانی از تنش‌های جاری میان افغانستان و پاکستان، بر لزوم ادامه گفت‌وگوهای دوجانبه با مشارکت کشورهای تأثیرگذار منطقه برای کاهش اختلافات و تنش‌ها تأکید کرد و آمادگی ایران را برای هرگونه کمک در این زمینه اعلام نمود.

وزیر خارجه پاکستان نیز با تشریح وضعیت کنونی و نتایج مذاکرات اخیر اسلام‌آباد با کابل، بر اهمیت حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

از سوی دیگر، وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان و سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماسی تلفنی علاوه بر بررسی روابط دوجانبه، درباره آخرین دور مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در استانبول گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

عراقچی در این تماس با تأکید بر لزوم حل اختلافات از راه مذاکره میان کابل و اسلام‌آباد، پیشنهاد کرد که ایران آماده ایفای نقش سازنده در این فرآیند است.

بر اساس بیانیه، متقی تصریح کرد که هیئت افغانستان با اختیارات ویژه و حسن نیت در مذاکرات استانبول حضور یافت و اولویت را بر حل مسائل با پاکستان از طریق دیپلماسی و تفاهم قرار داد.

وی افزود: در سومین دور مذاکرات، طرف پاکستانی از پذیرش هرگونه مسئولیت طفره رفت و به همین دلیل، دستیابی به نتایج ملموس ممکن نشد.

این درحالی است که پس از وقوع درگیری‌های شدید میان پاکستان و طالبان که از یک ماه قبل آغاز شد، طرفین سه دور بر سر میز مذاکره نشستند، اما توافقی برای صلح پایدار حاصل نشد.

گفتنی است، از آغاز درگیری‌ها، مقامات ایرانی بارها طرفین را به خویشتنداری دعوت کردند و در سطوح مختلف کشور، از سخنگوی وزارت خارجه تا رئیس جمهور، بر آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به صلح پایدار میان این دو کشور همسایه شرقی تأکید شد، اما طرفین درگیری مذاکرات صلح را در قطر و ترکیه برگزار کردند.

