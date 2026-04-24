به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین رستمی در اجتماع دانشجویی دختران ایران در حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به نقش راویان در جاودانگی حماسه‌ها اظهار داشت: آن چیزی که یک حماسه را در تاریخ باقی نگه می‌دارد و مقاومت‌ها و ایثارها را جاودانه می‌کند، حضور راویانی است که شاهدان عینی حماسه‌سازی‌ها هستند.

وی گفت: حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها زنی بود که حرکتش از مدینه به عراق و ایران، قیام فرزندان امام موسی بن جعفر(ع) را جاودانه کرد. ایشان راوی حرکت امام رضا(ع) بود و حضور و اقامت و شهادتشان در قم، این شهر را به کانون نشر معارف اهل‌بیت(ع) تبدیل کرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به واقعه کربلا تصریح کرد: اگر کربلا فقط منحصر به مردان و تنها حسین(ع) و یاران شهیدش بود، کربلای امروز نبود. آن چیزی که کربلا را ماندگار و جاودانه کرد و به ما رساند، حضور حضرت زینب(س) و دختران، همسران و مادران شهدا بود.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه امروز در صحنه روشن و عیان مواجهه اسلام و کفر قرار داریم، خاطرنشان کرد: در یک سمت جنایت‌کارانی چون نتانیاهو را می‌بینید که بالای چهل هزار زن و کودک را در دو سال اخیر به شهادت رسانده اند. در همان سمت ترامپ را می‌بینید که پرونده جنایت او علیه دختربچه‌ها، از جمله کشتن و خوردن گوشت دختربچه‌ها در جزیره اپستین، جزو اتهامات اوست و در سمت مقابل، ملتی را می‌بینیم که از کودکان معصوم مدرسه میناب تا رزمندگان شجاع و فرماندهان و دانشمندان شهید و تا امام مظلوم و شهیدمان را در خود جای‌داده است.

رستمی با تأکید بر نقش دختران در این نبرد گفت: در این مواجهه حق و باطل، نقش شما دختران به‌اندازه نقش رزمندگان پای لانچرها، رزمندگان هدایتگر پهپاد و رزمندگان نیروی دریایی که بر تنگه هرمز و خلیج‌فارس و دریای عمان حاکم هستند، اهمیت دارد. نقش شما همان نقشی است که حضرت زینب(س) در کربلا برای زنده نگه‌داشتن کربلا و کربلاییان ایفا کرد. بسیاری از شما پنجاه شب است در خیابان حاضر هستید و میدان رزم خود را به درون شهرها کشانده‌اید. دفاع از امنیت، تقویت جبهه حمایت از رزمندگان و ترسیم خطوط تهدید منافع دشمن، همه را در شب‌هایی که در میدان خیابان حاضر می‌شوید، رهبری می‌کنید.

وی افزود: میدان رزم اگر مردانه است و برادران و پدران شما در آن حضور دارند، میدان خیابان زنانه است. هدایت، به میدان کشاندن جمعیت، حفظ روحیه و ثبات قدم و خستگی‌ناپذیری که در این پنجاه شب در بین مردم دیده می‌شود، مرهون حضور زنان و دختران ماست. مقاومتی که زیر بمباران، زیر باران و برف و سرما و در شب‌های ماه مبارک رمضان آفریدید، حماسه‌هایی که در این مدت رقم زدید، به‌اندازه رزم رزمندگانمان در دفاع از کشور اثربخش بوده است.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه زنان ما در این جنگ تحمیلی رمضان دو حماسه آفریدند، گفت: حماسه مردان، ایستادگی و رزمی بود که دندان دشمن را در دهانش خرد کرد. دشمنی که آمده بود سه‌روزه ایران را تصرف کند، بعد از چهل روز التماس آتش‌بس کرد و امروز بدون اینکه از طرف ایران مذاکره‌کننده‌ای برود، خودش اعلام آتش‌بس کرده است. اما شما دختران و زنان این سرزمین دو حماسه آفریدید؛ یک حماسه حمایت و تقویت مردانی که در میدان رزم بودند و یک حماسه رزمی که خودتان در میدان خیابان رقم زدید. تاریخ به خود ندیده مثل شما را. نام شما در تاریخ ثبت شده و به‌عنوان قطعه درخشانی از تاریخ بشریت همیشه نورافشان خواهد بود.

