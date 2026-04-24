به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامد کاشانی شب گذشته طی سخنانی در محفل معارفی حرم بانوی کرامت اظهار داشت: خداوند نسبت به بندگان خودش غیرت دارد و به دنبال رشد بنده‌اش می‌باشد تا در قیامت متنعم شود به همین خاطر برای انسان برنامه خاصی دارد.

وی افزود: در جنگ حنین مسلمین ابتدای کار به‌خاطر زیادی لشکر احساس پیروزی کردند اما شکست ابتدایی خوردند؛ اما در ادامه پیروز شدند و غنائم بسیاری نصیب مسلمین شد و رسول خدا بسیاری از غنائم را به کفار تازه‌مسلمان شده بخشیدند که در مقابل بعضی اصحاب اهل مدینه اعتراض کردند؛ اما رسول خدا توضیحاتی ارائه دادند تا فهم و درک معترضین کامل شود.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: وقتی امام‌زمان(عج) برای ما دعا کند دارای اهمیت است و اینکه چه دعایی بکند مهم نیست؛ بلکه مهم این است که نام ما در ذهن حضرت ولی‌عصر(عج) وجود دارد و این همان نکته مهم است که دارای اثر وضعی است.

وی تأکید کرد: خداوند می‌خواهد انسان با بندگی به اصل و اساس خلقت بازگردد و این همان نکته ارزشمند ماجرا است.

کاشانی یادآور شد: وقتی ما یک جانباز را مشاهده کنیم اگر قضاوت ظاهری داشته باشیم ممکن است بگوییم این مردان زندگی خود را باخته‌اند؛ اما اگر محاسبات را بر مبنای رشد الهی در نظر بگیریم آن وقت متوجه می‌شویم جانبازان در آخرت دارای جایگاهی خواهند شد که بسیار والاست.

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه گفت: خداوند می‌خواهد وقتی انسان به دنیا قدم می‌گذارد از غیر خدا دوری جوید و تحت سایه ولایت الهی قرار گیرد و برای این کار خاندان عصمت و طهارت را قرار داده است.

وی افزود: وقتی انسان به این مرحله برسد از تجهیزات دشمنان هراسی نخواهد داشت و در کنار انجام‌وظیفه و حضور در میدان و تقویت بنیه دفاعی، چشم به قدرت الهی خواهد داشت.

کاشانی خاطرنشان کرد: وقتی حضرت علی علیه‌السلام درب خیبر را کندند بلافاصله فرمودند این درب را خداوند کنده است و اگر امروز ما در جنگ مدعی شویم ما فلان کار را کرده‌ایم اشتباه است؛ بلکه باید تمامی پیروزی‌ها را به قدرت خداوند منتسب نماییم.

وی تأکید کرد: وقتی قصه جنگ ایران و آمریکا را برای مردم دنیا تعریف کنیم که یک طرف آمریکا و اسرائیل بودند و این طرف نیز یک ایران با ۴۷ سال تحریم بود همه می‌گویند ایران از بین رفته است؛ درحالی‌که این‌گونه جلو نرفت و ایران ایستادگی کرد و این در سایه قدرت الهی صورت گرفت و حتی اگر در ادامه جنگ ناتو هم به آمریکا و اسرائیل اضافه شود نگرانی نداریم.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: وقایع کربلا ظاهراً شکست است؛ اما در باطن پیروزی و عزت نصیب اصحاب کربلا شده است.

کاشانی یادآور شد: وقتی انسان در راه خدا اسیر شود ذلیل نخواهد شد؛ بلکه عزیز خواهد شد و قدرت الهی او را سربلند خواهد کرد.

وی اظهار داشت: کشورهای عربی منطقه در آغوش استکبار لم‌داده بودند و از مستکبرین پشتیبانی کردند؛ اما خدا خواست بفهماند اگر کسی به‌سوی حقیقت برود خداوند نیز کفایت خواهد کرد.

..............

پایان پیام/