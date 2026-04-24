وزیر آموزش و پرورش:

روایات جنگ اخیر وارد کتاب‌های درسی می‌شود

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
وزیر آموزش و پرورش از تشکیل کارگروهی برای انعکاس روایات جنگ تحمیلی سوم در کتب درسی خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: تلاش خواهیم کرد که یاد و نام شهدا و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم در کتب درسی ما به زیبایی منعکس شود.

وی ادامه داد: کارگروهی تشکیل دادیم، گرچه بسیاری از کتب درسی ما چاپ شده و آماده توزیع هستند، اما در حال انجام کارهای ویژه‌ای هستیم تا بتوانیم روایاتی از مدرسه شجره طیبه میناب و بخش‌هایی از جنگ تحمیلی سوم و شهادت مقام معظم رهبری را در کتب درسی منعکس کنیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ما این تاریخ را به زیبایی با استفاده از تمام ظرفیت‌ها به تصویر خواهیم کشید و به نسل جدید منتقل خواهیم کرد.
