رژیم صهیونیستی به دنبال تغییر موازنه میدانی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در رقابت با زمان و پیش از پایان مهلت محدود تعیین‌شده از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، ارتش خود را وارد آخرین ماجراجویی نظامی پیش از دستیابی به توافق احتمالی میان آمریکا و ایران کرده است. او تلاش دارد با تصرف مناطق راهبردی و مشرف در جنوب لبنان، واقعیت‌های میدانی را تغییر دهد و یک خط دفاعی سوم فراتر از رود لیطانی ایجاد کند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، هدف این عملیات به‌طور دقیق مشخص شده که تسلط بر دره شقیف از طریق رسیدن به قلعه شقیف از محورهای زوطر شرقی، یحمر، دبین و بلاط و سپس کنترل تپه «علی الطاهر» و دیگر ارتفاعات مشرف بر شهر نبطیه است.

در مسیر حرکت ارتش رژیم صهیونیستی به سوی قلعه شقیف، شهرک زوطر شرقی در فاصله روزهای ۲۶ تا ۲۸ مه به یکی از داغ‌ترین میدان‌های نبرد تبدیل شد. نیروهای رژیم صهیونیستی تلاش کردند از محور بستر رودخانه و تپه الخزان به عمق شهرک زوطر شرقی نفوذ کنند، اما با مقاومت شدید و مستمر مواجه شدند و در نهایت زیر آتش مجبور به عقب‌نشینی شدند.

نخستین تلاش برای پیشروی به سمت زوطر شرقی در چهارم ماه مه ثبت شد. در آن زمان نیروهای رژیم صهیونیستی از منطقه خله الراج در شمال شهرک دیرسریان به سمت زوطر شرقی حرکت کردند. هنگامی که به یکی از نقاط دفاعی مقاومت رسیدند، رزمندگان مقاومت با سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین به روی آنان آتش گشودند و درگیری شدیدی رخ داد که به وارد آمدن تلفات قطعی به نیروهای مهاجم انجامید.

در پی این درگیری، ارتش رژیم صهیونیستی برای خارج کردن نیروها و مجروحان خود پوشش آتش سنگینی ایجاد کرد و سپس تعدادی خودرو و تجهیزات نظامی را به منطقه اعزام کرد. در مقابل، یگان توپخانه مقاومت با گلوله‌های توپخانه و موشک‌های مناسب نیروهای امدادی و پشتیبانی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. همچنین سلاح‌های ضدهوایی مقاومت برای جلوگیری از فرود یا مانور بالگردهای رژیم صهیونیستی وارد عمل شدند و در نتیجه ارتش این رژیم ناچار شد مجروحان خود را از مسیر زمینی به شهرک «مسگاف عام» منتقل کرده و از آنجا با بالگرد به داخل فلسطین اشغالی انتقال دهد.

انتخاب زوطر شرقی به عنوان نقطه آغاز عملیات زمینی در شمال رود لیطانی تصادفی نبود. این شهرک در یک گره جغرافیایی حساس قرار دارد که محور رودخانه را به نبطیه و یحمر الشقیف متصل می‌کند و بر جاده‌ها و فضاهای باز مشرف است. موضوعی که امکان حرکت تانک‌ها و خودروهای سنگین را بیش از بسیاری از روستاهای دیگر فراهم می‌کند. همچنین تسلط بر زوطر می‌توانست جای پایی پیشرفته در حاشیه شهر نبطیه برای ارتش رژیم صیهونیستی ایجاد کرده و راه را برای گسترش عملیات در شرق و غرب باز کند.

اما آنچه در میدان رخ داد مطابق برنامه رژیم صهیونیستی پیش نرفت. از نخستین ساعات نفوذ، زوطر به صحنه‌ای از جنگ فرسایشی تبدیل شد، جایی که نیروهای نظامی صهیونیست هدف ده‌ها حمله موشکی، توپخانه‌ای، پهپادی و درگیری مستقیم قرار گرفتند. تمرکز اصلی حملات مقاومت بر یگان‌های زرهی پیشرو بود و همین امر باعث شد محورهای بستر رودخانه و الخزان، که ستون اصلی عملیات بودند، به مناطق آتش دائمی تبدیل شوند و امکان تثبیت حضور نیروهای رژیم صهیونیستی را از بین ببرند.

نبرد به روایت اعداد

آمارهای نهایی نبرد سه‌روزه زوطر شرقی نشان می‌دهد که این منطقه به یک میدان فرسایش متمرکز برای نیروهای رژیم صهیونیستی تبدیل شد. مقاومت با ترکیب آتش سنگین، هدف‌گیری دقیق خودروهای زرهی و درگیری مستقیم، مانع تثبیت هرگونه پیشروی پایدار شد.

بر اساس بیانیه‌های نظامی منتشرشده از سوی رسانه جنگی مقاومت اسلامی، طی تنها سه روز ۴۸ عملیات نظامی انجام شد. در این عملیات‌ها از ترکیبی از حملات موشکی، گلوله‌باران توپخانه‌ای، پهپادهای انتحاری، موشک‌های هدایت‌شونده و نبردهای مستقیم استفاده شد.

آمارها نشان می‌دهد پهپادهای انتحاری از نوع «ابابیل» پرکاربردترین سلاح در این نبرد بودند و در ۱۸ عملیات علیه تانک‌ها، خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی اسرائیل به کار گرفته شدند. مقاومت همچنین ۱۵ حمله موشکی علیه تجمع نیروها و خودروهای نظامی انجام داد و ۶ عملیات توپخانه‌ای نیز اجرا کرد. افزون بر این، از موشک‌های سنگین، موشک‌های ویژه و موشک‌های ضدزره هدایت‌شونده نیز استفاده شد.

تمرکز اصلی مقاومت بر هدف قرار دادن یگان‌های زرهی بود. در جریان نبرد، ۱۳ تانک مرکاوا در عملیات‌های جداگانه هدف قرار گرفتند. همچنین چهار نفربر زرهی «نامر»، چند خودروی نظامی «هامر» و «جک هامر»، یک خودروی ارتباطاتی و چند بولدوزر مهندسی D9 هدف حملات قرار گرفتند.

عملیات مقاومت تنها به نیروهای پیشرو ارتش رژیم صهیونیستی محدود نشد، بلکه مراکز فرماندهی و کنترل را نیز دربر گرفت. در یکی از حملات، ساختمانی که محل استقرار فرماندهی یک گروهان زرهی ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی الخزان بود، با موشک سنگین هدف قرار گرفت تا مدیریت عملیات میدانی مختل شود.

درگیری‌ها در نقاط مختلفی از زوطر شرقی و اطراف آن از جمله بستر رودخانه، جاده رودخانه، اطراف الخزان، تپه الخزان، مجتمع فرهنگی، مجتمع پیشاهنگی و حاشیه‌های شهرک، متمرکز بود. تجمع نیروها و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی در این مناطق بارها هدف حملات موشکی، توپخانه‌ای و پهپادی قرار گرفت.

در کنار آتش از راه دور، سه درگیری مستقیم نیز میان رزمندگان مقاومت و نیروهای متجاوز رژیم صیهونیستی رخ داد. در مجتمع فرهنگی و سپس در مجتمع پیشاهنگی، مبارزان مقاومت در فاصله‌ای بسیار نزدیک با نیروهای نظامی صهیونیست درگیر شدند. این نبردها در نهایت با عقب‌نشینی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی و اجرای بمباران‌های سنگین و آتش گسترده از سوی آنان پایان یافت.

یحمر؛ تکرار همان سناریو

با درک آنچه در زوطر رخ داد و عملیات آن پنجشنبه گذشته متوقف شد، می‌توان حرکت بعدی رژیم صهیونیستی به سمت یحمر الشقیف را بهتر فهمید. این اقدام بیش از آنکه ادامه طبیعی یک پیشروی موفق باشد، تلاشی برای یافتن محور مانور جدید و دور زدن گره دفاعی شکل‌گرفته در زوطر به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد ارتش رژیم صهیونیستی تلاش کرده از منطقه فرسایشی زوطر عبور کرده و مسیر تازه‌ای برای ادامه فشار بر همان بخش از جبهه بیابد.

با این حال، شرایط میدانی در یحمر نشان می‌دهد مشکل اصلی همچنان همراه نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی باقی مانده است. تنها در چند ساعت، تانک‌های مرکاوا چندین بار هدف قرار گرفتند و یکی از آنها به آتش کشیده شد. همچنین تجمع خودروها و نیروهای اسرائیلی در اطراف شهرک با حملات موشکی و دسته‌های پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفت.

در این محور برای نخستین بار استفاده از بمب‌های کنار جاده‌ای نیز مشاهده شد که نشان می‌دهد مقاومت از قبل احتمال انتقال نبرد به یحمر را پیش‌بینی کرده و برای آن برنامه‌ریزی کرده بود.

بر این اساس، انتقال عملیات از زوطر به یحمر لزوماً به معنای تغییر هدف نظامی رژیم صهیونیستی نیست، بلکه بیشتر تلاشی برای تغییر مسیر پیشروی پس از تبدیل شدن زوطر به میدان فرسایش پرهزینه است. با این حال، داده‌های اولیه نشان می‌دهد نیروهای مهاجم هنوز نتوانسته‌اند از همان مشکل اصلی عبور کنند؛ یعنی پیشروی زیر آتش سنگین که خودروهای زرهی را هدف قرار می‌دهد و مانع تثبیت کنترل میدانی می‌شود.

تلاش‌های اخیر ارتش رژیم صهیونیستی برای پیشروی، هزینه‌های بالایی به همراه داشته و در عین حال تثبیت مواضع را دشوار کرده است. همین موضوع پرسش‌های فزاینده‌ای را در محافل رژیم صهیونیستی درباره سودمندی ادامه حضور در باتلاق لبنان، مطرح کرده است.

این مشکل تنها به پهپادهای انتحاری و تأثیر میدانی آنها محدود نمی‌شود، بلکه تصاویر و اخبار منتشرشده از لبنان نیز فشار روانی و معنوی فزاینده‌ای بر نیروهای نظامی، شهرک‌نشینان و جبهه داخلی رژیم صهیونیستی وارد کرده است.

درس‌های خونین گذشته

در واکنش به خسارت‌های انسانی و مادی واردشده به ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و تأثیر آن بر روحیه نیروها و تصمیم‌گیری سیاسی، وب‌سایت شبکه ۱۲ عبری نوشت: لحظه‌ای که ارتش در خاک لبنان متوقف شود، حزب‌الله به دنبال نقاط ضعف خواهد گشت و نیروها را در چارچوب جنگ چریکی هدف قرار خواهد داد.

این گزارش افزود: فرماندهان ارتش پیش‌تر به افکار عمومی و نظامیان وعده داده بودند که هدف قرار گرفتن نیروها دشوار خواهد بود، زیرا آنها در منطقه‌ای امن و در قالب یک دفاع متحرک و پویا فعالیت خواهند کرد. اما واقعیت میدان نشان می‌دهد فرماندهی عالی ارتش اصول اساسی جنگ چریکی و همچنین درس‌های خونین گذشته را نادیده گرفته است.

در ادامه آمده است: شیوه عملکرد ارتش در هفته‌های اخیر نشانه شکست در وضعیت رکود عملیاتی است. هنگامی که نیروها در یک منطقه ثابت مستقر می‌شوند و مواضع دفاعی دائمی ایجاد می‌کنند، مزیت تحرک و غافلگیری را از دست می‌دهند و به اهدافی ثابت و آسان برای واحدهای جنگ چریکی حزب‌الله تبدیل می‌شوند.

