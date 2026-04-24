رئیس قوه قضائیه: تا ابد داغدار شهدای خردسال میناب هستیم

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹
 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی نوشت: ملت ایران هیچ‌گاه یاد و نام شهدای حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را فراموش نخواهد کرد و گرد زمان، غبار فراموشی بر حافظه ما نخواهد افکند.

تا ابد داغدار شهدای خردسال میناب هستیم. ما محال است یاد «ماکان نصیری» عزیز را فراموش کنیم؛ همان تنها شهید مفقودالاثر مدرسه میناب را.

بعثت خون در میناب، تا ابدالدهر با جان ما عجین است و عطر ماندگار پیچیده در کشور ما، حاصل مرگ گل‌های سرخ‌مان است؛ گل‌های سرخی، چون ماکان عزیز که نشکفته، پرپر شدند.

جانیان امریکایی و صهیونیستی که در به شهادت رساندن ایرانیان نقش داشتند، بدانند که دست انتقام بر گردن‌شان فرود می‌آید.

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ.
