به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در تازهترین اظهارات خود در شهر کویته پاکستان، بار دیگر خواستار همکاریهای امنیتی با حکومت طالبان شد و مدعی شد که اسلامآباد خواهان روابط صلحآمیز با کابل است.
این درخواستِ صلحجویانه، در حالی مطرح میشود که پاکستان طی هفتههای گذشته با حملات هواییِ موسوم به «دقیق»، بخشهایی از خاک افغانستان را هدف قرار داده که قربانیانِ اصلیِ آن، غیرنظامیانِ بیگناه بودهاند.
این تناقضِ رفتاری میان «میدانِ نبرد» و «پشتِ تریبون»، ابعاد بحران را دوچندان کرده است.
از یکسو، اسلامآباد همچنان طالبان را مسئول حضور گروههای مسلح مخالفِ پاکستان در خاک افغانستان میداند و با زبانِ سلاح با کابل سخن میگوید؛ از سوی دیگر، کابل نیز با همان فرمولِ تکراری و بیاعتبارِ همیشگی، مدعی است که به هیچ گروهی اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه دیگران را نمیدهد.
با این حال، سوابقِ موجود نشان میدهد که این دیپلماسی، چیزی جز یک «بنبستِ خونین» نیست.
برای مردم افغانستان که هر روز قربانیِ ترکشهای این تقابل نیابتی میشوند، فرقی نمیکند که طرفِ مقابل از «صلح» حرف میزند یا «حمله»؛ چرا که اعتماد به بازیگرانی که همزمان هم نقشِ شاکی را بازی میکنند و هم نقشِ جلاد، غیرممکن است.
طالبان نیز با پیشینهی خاکستریاش، همواره نشان داده که شعارهای امنیتیاش بیش از آنکه ضمانتِ اجرایی داشته باشد، ابزاری برای خریدِ وقت یا فرار از فشارهای بینالمللی است.
تحلیلگران بر این باورند که تا زمانی که این بازیِ دوگانه میان اسلامآباد و کابل تداوم داشته باشد، مردمِ بیدفاع تنها تاوانِ آن را پرداخت خواهند کرد.
آنچه در کویته گفته میشود، هیچ سنخیتی با ویرانیهای بهجامانده از حملات مرزی ندارد و این تکرارِ مکررات، تنها عمقِ فاجعهی امنیتی در منطقه را بیشتر از پیش نمایان میکند.
