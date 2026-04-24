نظر آیت الله مکارم برای سفر حج در شرایط کنونی اعلام شد

۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵
کد مطلب: 1805713
 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع تقلید، حسب استفتای مقلدین درباره‌ تشرف به بیت‌الله الحرام و سفر حج در سال جاری با شرایط کنونی، حکم آن را بیان کرد.

  در پاسخ معظم له آمده‌ است: کسانی که امسال تمکن از حج پیدا کرده، ولی به خاطر شرایط موجود نسبت به این سفر دچار خوف و ترس شده اند (ترس از خطر جانی، ناامنی جدی و مانند آن)، استطاعت شرعی آنان برای انجام حجة الاسلام حاصل نیست.

  کسانی که استطاعت آن‌ها مربوط به سال‌های قبل بوده، اگر اکنون نسبت به رفتن به حج، خوف و نگرانی عقلایی دارند می‌توانند سفر را به سال بعد موکول کنند.
