جانباز معروف جنگ رمضان به استخدام باشگاه پرسپولیس درآمد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز گذشته با حسین محمدی از جانبازان جنگ تحمیلی دیدار کرد.
حسین محمدی از جمله افرادی است که در جریان حملات دشمن دودست و دو پای خود را از دست داد؛ ایثارگریای که او را در زمره نمادهای فداکاری و مقاومت قرار داده است.
در این دیدار، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن ابراز همدردی و قدردانی از رشادتهای این جانباز، از تصمیم باشگاه برای حمایت عملی از وی خبر داد.
مقرر شد حسین محمدی بهعنوان کارمند افتخاری به استخدام باشگاه پرسپولیس درآید و در لیست بیمه این باشگاه قرار گیرد تا بخشی از زحمات و فداکاریهای او مورد قدردانی قرار گیرد.
حدادی در این دیدار با اشاره به جایگاه والای ایثارگران، خطاب به محمدی گفت: شما شاید مانند برخی افراد در فضای مجازی فالوورهای زیادی نداشتید و چهره سلبریتی محسوب نمیشدید، اما برخلاف بسیاری، در بزنگاه تصمیمگیری، راه ماندن پای وطن را انتخاب کردید و در این مسیر به درجه جانبازی رسیدید. مردم ایران همواره قدردان فداکاریهای شما و دیگر ایثارگران هستند و ما خود را مدیون این جانفشانیها میدانیم.
اقدامی که میتواند الگویی برای سایر نهادهای ورزشی در قدردانی از کسانی باشد که در راه کشور از جان و سلامت خود گذشتهاند.
