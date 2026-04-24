به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نمازجمعه قم در مصلای قدس با اشاره به آیه ۱۹ سوره فتح اظهار داشت: این آیه مژده پیروزی های پیاپی در پی صلح حدیبیه را می‌دهد.

وی با بیان اینکه غنیمت تنها دستاورد مادی نیست بلکه پایداری و ایستادن بر سر اصول نیز غنیمت محسوب می شود، گفت: وقتی جامعه اسلامی بر سر اصول خود پایداری کند خداوند هم درهای رحمت خود را از جایی که گمان نمی کنند به روی آنها می گشاید و در پایان آیه می فرماید خداوند شکست ناپذیر است؛ بنابراین باید در همه حال باید با خدا باشیم.

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه ایستادگی در راه خدا بی ثمر نیست؛ بلکه مقاومت و پایداریِ درست، جنگ و دفاعِ درست و صبر همراه با بصیرت و رضایت به مقدرات الهی در نهایت به گشایش حتمی ختم می شود، افزود: اگر ملتی بخواهد از بحران ها عبور کند باید از عزت و حکمت اللهی الهام بگیرد؛ باید هم عزت و هم حکمت و عقلانیت داشته باشیم؛ عزت نتیجه اش این است که تسلیم زور نمی شویم و حکمت نتیجه اش این است که بی گدار به آب نمی زنیم.

وی تأکید کرد: امت اسلامی اگر می خواهد به موفقیت دست یابد باید وحدت داخلی و عقلانیت در مقاومت را حفظ کند؛ دشمن به دنبال این است که اتحاد داخلی را بر هم بزند بنابراین باید از هر چیزی که وحدت و انسجام ملت را به هم می زند پرهیز کنیم.

کشورهای حاشیه خلیج فارس نباید آلت دست مستکبران و جنایتکاران باشند

آیت‌الله سعیدی در خطبه دوم با گرامیداشت روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)، گفت: روز دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نامیده شده که امام راحل فرمودند ما خلیج فارس و همه دنیا را امن و امان و برخوردار از صلح و دوستی ملت ها با هم می‌خواهیم؛ بنابراین کشورهای حاشیه خلیج فارس باید بدانند که دشمنان مستکبر و صهیونیست های متجاوز هستند که برای منافع خود و ضربه به جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آنها پایگاه درست می کنند، بنابراین نباید آلت دست آمریکای جنایتکار و صهیونیست غاصب شوند.

وی در ادامه با اشاره به ولادت امام رضا علیه السلام در چهارشنبه هفته پیش رو گفت: با توجه به فضای خاص کشور و منطقه وظیفه ما الگوگیری از سیره سیاسی امام رضا علیه السلام است که در سه محور تبیین می شود؛ نخستین محور سیره سیاسی امام هشتم(ع)، بصیرت و دشمن شناسی است؛ امام رضا علیه السلام در زمانی که مأمون حیله‌گر از راه فریب و تزویر وارد شده بود با هوشمندی عمل کردند و وظیفه ما این است که فریب شعارهای حقوق بشری دشمن را نخوریم.

پذیرش ذلت در برابر دشمن حرام است

امام جمعه قم دومین محور سیره سیاسی امام رضا علیه السالم را عزت طلبی و مقاومت در راه خدا دانست و گفت: از نگاه امام رضا علیه السلام پذیرش ذلت در برابر دشمن حرام است؛ همانطور که امام صادق علیه السلام فرمودند «خداوند همه امور مؤمن را به خودش واگذار کرده ولی به او اجازه نداده که خود را ذلیل کند» در جنگ تحمیلی امروز مطالبه حقوق ملت و خون پاک رهبر و کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب عین عزت و اقتدار و وظیفه شرعی است.

وی محور سوم سیره سیاسی امام رضا علیه السلام را امیدآفرینی و وحدت عنوان کرد و افزود: دهه کرامت فصل نشاط معنوی است و وظیه ما تقویت امید در جامعه و تحکیم صفوف وحدت مسلمین حول محور ولی فقیه حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای است همانطور که امام هشتم علیه السلام حیات و حرمشان مایه انسجام و وحدت جامعه اسلامی است.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: ما با تجدید بیعت با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب بر حقشان در برابر ترامپ جنایتکار و متجاوز ایستادگی می کنیم و این عین عبادت است و می دانیم که دشمن ما همان دشمن متجاوز و خیانتکار و دروغگو است حتی اگر پشت میز مذاکره باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا ما با آمریکای جنایتکار و پیمان شکن مذاکره به شکل معمول نداریم، گفت: در ادبیات سیاسی مذاکره اغلب به معنای داد و ستد و رسیدن به نقطه میانی است ولی زمانی که یک طرف مذاکره دشمن جنایتکاری است که دستش به خون پاکترین انسان ها آلوده است و بارهای پیمانشکنی کرده است واژه مذاکره کارکرد خود را ازدست می دهد.

نشستن پشت میز مذاکره با جرثومه فسادی مانند ترامپ بی معنا و ناعادلانه است

امام جمعه قم تأکید کرد: وقتی با دشمنی روبرو هستیم که نه تنها به قوانین بین المللی بلکه به تعهدات خود هم پایبند نیست و قاتل رهبر، مردم و کودکان ما است و تعدادی از زیرساخت‌های کشور را بمباران کرده است، نشستن پشت میز مذاکره با چنین جرثومه فسادی بی معنا و ناعادلانه است.

وی ابراز داشت: هرچند مردم ما در همه امور مطیع امر ولی فقیه و فرماندهی معظم کل قوا و رهبر عزیزمان هستند که به درستی مسائل را تشخیص داده و رهنمود می دهند؛ هر سیاست و شرایطی که ولایت فقیه معین می کنند ما تابع هستیم و تخلف از اوامر فرماندهی کل قوا در بندها، اصول کلی و شیوه مذاکرات حرام شرعی است.

ما جنایتکاران را برای محاکمه پشت میز می‌کشانیم

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر اینکه حقوق ملت ایران از خون خواهی امام امت و سایر شهدا گرفته و تا رفع ستم های اقتصادی و سیاسی کالایی برای چانه زنی نیستند که بتوان بر سر آنها با دشمن مذاکره کرد، گفت: امت اسلامی بر سر خون شهدایشان با دشمن جنایکار مذاکره نمی کنند؛ بلکه او را برای بازپسگیری حقوق پایمال شده شان به میز محاکمه می کشانند و او را تحت فشار قرار می دهند.

وی تصریح کرد: اقتدار ما در گرو این است که جهان بداند ما تحت امر رهبرمان نه برای سازش با جنایتکار متجاوز بلکه برای ستاندن حق خود و مجازات متجاوز دشمن را محاکمه می کنیم و مردم در صحنه هستند و با کمال وحدت و قدرت سخنشان این است که ما تابع فرمان فرماندهی کل قوا حضرت ایت الله سید مجتبی خامنه ای هستیم.

امام جمعه قم در پایان خاطرنشان کرد: از آیات و روایات مأثوره از ائمه به خوبی استفاده می شود که در منطق اسلام پیگیری و ایستادگی در برابر ظالم حق مسلم و تکلیف شرعی است و بر این اساس مردم ما می گویند ما ترامپ خائن و فاسد و نمایندگان او را نه برای مذاکره بلکه برای محاکمه به پیش می کشیم.

