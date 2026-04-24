به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین ناصر رفیعی شب گذشته در محفل معارفی که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها برگزار شد، اظهار کرد: قرآن میفرماید ای اهل کتاب آیا فکر نمیکنید؟ در مورد چیزی بحث میکنید که در مورد آن خبر ندارید؟
وی اضافه کرد: مسیحیها میتوانند در مورد حضرت عیسی(ع) صحبت کنند و یهودیان میتوانند در مورد حضرت موسی(ع) بحث کنند ولی هیچگاه علم کافی راجع به حضرت ابراهیم(ع) را ندارند و خداوند در قرآن کریم میفرماید در مورد چیزی که اطلاعی ندارید بحث نکنید.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به اینکه حضرت ابراهیم(ع) قبل از حضرت عیسی(ع) و موسی(ع) بوده است پس مسیحی و یهودی نبودند، مطرح کرد: حضرت ابراهیم(ع) دو ویژگی داشتند که یکی پیروی از حق و دیگری تسلیم بودن است.
وی با بیان اینکه دین حضرت ابراهیم(ع) توحید بود، خاطرنشان کرد: به همین دلیل پیامبر اسلام(ص) میفرمایند که من ادامهدهنده دین ابراهیم(ع) هستم.
رفیعی با اشاره به اینکه خداوند در قرآن کریم میفرماید پیروی از حضرت ابراهیم(ع) یک امتیاز است ولی شما یهودیان و مسیحیان پیرو ایشان نیستید، تصریح کرد: حضرت ابراهیم(ع) یک شخصیت شاخص است و ابراهیمی بودن یک امتیاز است.
وی اضافه کرد: خداوند در قرآن کریم میفرماید کسانی پیرو حضرت ابراهیم(ع) هستند که از او تبعیت کنند؛ مانند رسول خدا حضرت محمد مصطفی(ص)، امیرالمومنین(ع)، اهل بیت(ع) و مسلمانان.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه میفرمایند که ما از دو جهت نَسَبی و فکری و عقیدتی به حضرت ابراهیم(ع) نزدیکتر هستیم.
وی با بیان اینکه در قرآن کریم میخوانیم که پیوند فکری از پیوند نَسَبی بالاتر است، یادآور شد: در تاریخ نمونههای بسیاری از افرادی داریم که پدرانشان خوب نبودند؛ ولی آنها به راه راست هدایت شدند.
رفیعی با اشاره به اینکه ملاک برتری در دین، نسبت شناسنامهای نیست، بیان کرد: بهترین نمونهها برای این موضوع پسر نوح(ع) و سلمان فارسی هستند که یکی با وجود نسبت خونی گمراه شد و دیگری با وجود عدم نسبت خونی از اهل بیت دانسته شد.
وی با بیان اینکه شیعه بودن تنها ابراز محبت به امیرالمؤمنین(ع) نیست، افزود: امام باقر(ع) در روایتی فرمودند شیعه ما نیست مگر کسی که از خدا بترسد و از او پیروی کند.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها افزود: در ادامه این روایت میخوانیم که شیعه باید فروتن باشد، خاشع باشد، امانتدار باید، زیاد یاد خدا کند، اهل روزه و نماز باشد، اهل کمک به پدر و مادر باشد، به ایتام و همسایهها رسیدگی کند، راستگو باشد، قرآنخوان باشد و با زبانش به کسی آزار نرساند.
...........
پایان پیام/
نظر شما