افشای ابتلای بنیامین نتانیاهو به بیماری سرطان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای نخستین‌بار اعلام کرد که تحت درمان یک تومور بدخیم در پروستات قرار گرفته است. این موضوع پس از آن مطرح شد که او پیش‌تر در دسامبر ۲۰۲۴ جراحی‌ برای درمان بزرگ‌شدگی خوش‌خیم پروستات انجام داده بود.

براساس گزارش شبکه الجزیره، نتانیاهو این اطلاعات را در قالب بیانیه‌ای مفصل که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، ارائه داد. این بیانیه هم‌زمان با انتشار گزارشی بود که به عنوان گزارش سالانه ارزیابی وضعیت سلامت او توصیف شده است.

صرف‌نظر از تومور مذکور - که نتانیاهو تأکید کرده با موفقیت درمان شده، بدون آنکه زمان دقیق درمان را مشخص کند - ارزیابی پزشکی منتشرشده نشان می‌دهد نخست‌وزیر ۷۶ ساله اسرائیل از سلامت خوبی برخوردار است.

در این گزارش آمده است که تمامی نتایج آزمایش‌های خون و تست‌های آمادگی جسمانی او طبیعی بوده است.

همچنین این ارزیابی پزشکی تأکید کرده که وضعیت قلب نتانیاهو مناسب است و از زمان عمل کاشت دستگاه تنظیم ضربان قلب در ژوئیه ۲۰۲۳، هیچ مشکل جدیدی مشاهده نشده است.

نتانیاهو همچنین در مارس ۲۰۲۴ تحت عمل جراحی برای درمان فتق قرار گرفته بود.

تعویق انتشار گزارش پزشکی

نتانیاهو در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد انتشار گزارش پزشکی خود را دو ماه به تعویق انداخته است تا به ادعای او، حکومت ایران نتواند تبلیغات علیه اسرائیل منتشر کند.

در مارس گذشته و پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه نتانیاهو فوت کرده است.

در همان ماه، نخست‌وزیر اسرائیل برای رد این شایعات، ویدیویی از خود منتشر کرد که در حال حضور در یک کافه در قدس اشغالی بود.

سوابق درمانی نتانیاهو

نتانیاهو در سال ۲۰۲۴ نیز پس از تشخیص عفونت مجاری ادراری ناشی از بزرگ‌شدگی خوش‌خیم پروستات، تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفته بود. در سال ۲۰۲۳ نیز برای او دستگاه تنظیم ضربان قلب نصب شد.

انتخابات پیش رو در اسرائیل

قرار است انتخابات در اسرائیل حداکثر تا ماه اکتبر آینده برگزار شود.

