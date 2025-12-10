آشفته بازار زد و بند سیاسی رئیس رژیم صهیونیستی با نتانیاهو!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارشی مبنی بر وجود سوءظن‌های جدی فساد را منتشر کرد که می‌تواند به عنوان یک «زلزله» سیاسی در فضای رژیم تلقی شود.

این گزارش ادعا می‌کند که در سال ۲۰۲۰، انتخاب اسحاق هرتزوگ به ریاست کنست با اکثریت آرا، در ازای مداخله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت، صورت گرفته است. این تبانی ظاهراً به این صورت بوده که نتانیاهو در آینده درخواست عفو عمومی برای خود را مطرح کند و هرتزوگ از آن حمایت نماید.

طرح عفو زودهنگام و نقش دستیاران هرتزوگ

طبق اسناد و نظرات حقوقی محرمانه‌ای که در سال ۲۰۱۹ (پیش از اعلام کیفرخواست رسمی علیه نتانیاهو) تهیه شده بود، هرتزوگ، که در آن زمان برای ریاست جمهوری آماده می‌شد، طرحی را برای اعطای عفو کامل به نتانیاهو در ازای کناره‌گیری او از زندگی سیاسی در نظر گرفته بود.

این طرح توسط موتی ساندر، یکی از دستیاران هرتزوگ، تدوین و پیگیری شد؛ او حتی با وکیل برجسته‌ای برای تهیه نظر حقوقی در این خصوص تماس گرفته بود.

دفتر رئیس‌جمهور این ادعاها را قویاً رد کرده و اعلام نموده که هرتزوگ تنها از طریق رسانه‌ها از وجود این نظر مطلع شده است.

ارزیابی امکان‌سنجی و عدم حمایت حزب لیکود از رقیب

گزارش حاکی از آن است که هرتزوگ در آن دوره با مقامات ارشدی چون رئیس‌جمهور وقت (روون ریولین) و خود نتانیاهو تماس‌هایی برای ارزیابی امکان‌سنجی این اقدام برقرار کرده بود.

نکته قابل تأمل آن است که دو سال پس از این وقایع، هرتزوگ با حمایت قاطع نتانیاهو و حزب لیکود به ریاست جمهوری رسید، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای معمول دیگر از حزب لیکود حمایت نشدند و حتی میریام پرتز که توسط برخی اعضا معرفی شد، مورد حمایت نخست‌وزیر قرار نگرفت.

نگرانی‌ها پیرامون توافق غیررسمی و درخواست رسمی عفو

رسانه‌های عبری نگرانی عمیقی ابراز کرده‌اند که حمایت هرتزوگ از نامزدی ریاست جمهوری، در واقع بخشی از یک «چارچوب اساسی تفاهمات» غیررسمی بوده که ریاست جمهوری او در برابر حمایت آتی از عفو نتانیاهو معامله شده است. این نگرانی‌ها با ارائه درخواست رسمی عفو از سوی نتانیاهو به هرتزوگ در هفته گذشته، تقویت شده است.

نتانیاهو اعلام کرده که منافع عمومی حکم می‌کند درخواست عفو دهد اما در عین حال اظهار داشته که در ازای عفو، از سیاست کناره‌گیری نخواهد کرد.

واکنش شدید هرتزوگ و تهدید به شکایت

اسحاق هرتزوگ در واکنش به این اتهامات، موضعی شدید اتخاذ کرد و هرگونه توافق صریح یا ضمنی با نتانیاهو در خصوص عفو را به شدت تکذیب نمود.

او تأکید کرد که صرفاً منافع ملی را در نظر می‌گیرد و هر کسی که خلاف این ادعا را مطرح کند، دروغ گفته و خود را در معرض شکایت افترا قرار می‌دهد.

هرتزوگ همچنین اظهار داشت که نظر حقوقی مطرح شده، ابتکار شخصی موتی ساندر بوده که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری نقشی نداشته و رئیس‌جمهور از آن بی‌اطلاع بوده است.

این افشاگری به عنوان هشداری جدی در مورد تهدید فساد سیاسی برای امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات خارجی مطرح شده است.

