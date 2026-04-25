خبرنگار اسرائیلی: چطور یک سرطان، خودش سرطان گرفته است؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آلون میزراحی در حساب ایکس خود در واکنش به اعلام ابتلای نتانیاهو به سرطان، پرسید: «چطور یک سرطان می‌تواند خودش سرطان داشته باشد؟» و سپس آرزو کرد که نتانیاهو آنقدر زنده بماند تا اسرائیل را در این نمایش جنون و مرگ به پایان نهایی‌اش برساند.

«آلون مزراحی» در ادامه نوشت: «بعد از آن، او می‌تواند برود و خواهد رفت، به سوی جهنم ابدی».

گفتنی است بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای نخستین‌بار اعلام کرد که تحت درمان یک تومور بدخیم در پروستات قرار گرفته است. این موضوع پس از آن مطرح شد که او پیش‌تر در دسامبر ۲۰۲۴ جراحی‌ برای درمان بزرگ‌شدگی خوش‌خیم پروستات انجام داده بود.

