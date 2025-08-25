پیام ایال زامیر به نتانیاهو در مورد ضرورت پذیرش توافق با حماس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که جنبش حماس موافقت خود را با توافق تبادل اسیران و برقراری آتش بس در غزه اعلام کرده است، اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچون دفعات قبل مانع از برقراری توافق می‌شود؛ رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در پیامی به نخست وزیر این رژیم از او خواست تا این توافق را بپذیرد.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی پیام ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش این رژیم به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را منتشر کرد که در آن آمده است: توافقی بر روی میز وجود دارد و ما باید آن را بپذیریم.

ایال زامیر در این پیام خود اعلام کرد: ارتش اسرائیل می‌تواند غزه را اشغال کند، اما این عملیات می‌تواند جان اسیران اسرائیلی را در معرض خطر قرار دهد.

وی افزود: اگر نیروهای حماس احساس کنند که ارتش اسرائیل بیش از حد لازم به آنها نزدیک شده است، نیروهای حماس می‌توانند اسیران اسرائیل را بکشند یا با آنها خودکشی کنند.

ایال زامیر گفت: ما توانستیم شرایط لازم را برای دستیابی به توافق تبادل محقق کنیم و اکنون این مسئله در دست نتانیاهو است.

در همین راستا، خانواده‌های اسیران اسرائیلی در غزه در واکنش به اظهارات ایال زامیر تصریح کردند: ما بر آنچه که بیشتر مردم می‌خواهند تاکید می‌کنیم که عبارت از یک توافق فراگیر است که ۵۰ اسیر اسرائیلی را از غزه بازگرداند و به جنگ پایان دهد.

آنها خطاب به نتانیاهو عنوان داشتند: تو اختیاری برای ادامه جنگ ابدی یا فدا کردن اسیران و سربازان نداری و زمان آن فرا رسیده است که خواسته مردم اجرا شود و تمامی اسیران از غزه بازگردانده شوند.

....................................

پایان پیام/ 167