بیش از ۷ هزار حاجی از افغانستان راهی سرزمین وحی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان روز جمعه (۴ اردیبهشت) از پیشرفت عملیات انتقال حجاج سال ۱۴۰۵ هجری شمسی خبر داد.

طبق گزارش این وزارت، تاکنون بیش از هفت هزار زائر افغانستانی با ۲۳ پرواز به مدینه منوره رسیده‌اند.

این انتقال بخشی از برنامه کلی اعزام ۳۰ هزار زائر است که در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، ۱۵ هزار نفر با ۴۶ پرواز مستقیم به مدینه منوره و ۱۵ هزار نفر دیگر به جده منتقل خواهند شد. کل عملیات با ۹۶ پرواز از چهار حوزه هوایی افغانستان (کابل، بلخ، هرات و قندهار) توسط شرکت‌های آریانا افغان و کام‌ایر اجرا می‌گردد.

مولوی محمد نبی محمدی، رئیس حج، عمره و زیارت این وزارت‌خانه، تأکید کرد که فرآیند تحت نظارت مستقیم وزیر حج و با هماهنگی کامل با مقامات سعودی پیش می‌رود. هیئت‌های ویژه‌ای نیز پیش از آغاز پروازها به عربستان اعزام شده‌اند تا تسهیلات لازم برای حجاج فراهم شود.

هزینه حج هر زائر امسال حدود ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ افغانی تعیین شده که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. حجاج پس از زیارت اماکن مدینه منوره، برای انجام مناسک اصلی به مکه مکرمه منتقل می‌شوند.

گفتنی است، اولین گروه زائران حج امسال از افغانستان شنبه گذشته (۲۹ اردیبهشت) به عربستان سعودی منتقل شد. عملیات انتقال همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود سرعت آن در روزهای آینده افزایش یابد.

