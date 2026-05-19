برگزاری «گردهمایی صلح برای ایران» توسط ایرانیان مقیم ژاپن در توکیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از ژاپن، گروه «ایران ما» متشکل از ایرانیان مقیم ژاپن اعلام کرد:«گردهمایی صلح برای ایران» توسط ایرانیان مقیم ژاپن در توکیو برگزار می شود.
این تجمع قرار است از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در خروجی جنوبی ایستگاه شینجوکو برگزار شود. برگزارکنندگان هدف از این برنامه را دفاع از ایران و اعلام موضع در برابر حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عنوان کردهاند.
گروه «ایران ما» همچنین از ایرانیان مقیم ژاپن و علاقهمندان دعوت کرده است تا با حضور در این گردهمایی، در بیان مطالبات صلح و ابراز همبستگی با مردم ایران مشارکت کنند. انتظار میرود این برنامه با حضور جمعی از ایرانیان ساکن توکیو و شهرهای اطراف برگزار شود.
