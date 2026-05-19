به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشها حاکی از آن است که برخی کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ علیه ایران، بهتدریج نقش مستقیمی در تقابل منطقهای با ایران داشتند.
با این حال نقش امارات به نظر از دیگر کشورهای خلیج فارس متمایز است. مشارکت ابوظبی شامل تبادل اطلاعات، هماهنگی در رهگیری موشکها و همکاری با اسرائیل در انتخاب اهداف ایرانی بوده است. امارات به سمت هماهنگی عملیاتی عمیق با اسرائیل و واشنگتن حرکت کرده است.
اما نقش گزارششده عربستان منطق متفاوتی داشته است. ریاض، ابتدا حملات مخفیانهای انجام داد، اما پس از حملات تلافیجویانه ایران، در مسیر کاهش تنش حرکت کرد و برخلاف امارات در عملیات عمیقتر با اسرائیل همسو نشد. عربستان در کنار حملات محدود، مسیر دیپلماسی با تهران را هم ادامه داد.
شکاف عمیق در شورای همکاری خلیج فارس
اقدامات امارات و عربستان نشاندهنده شکلگیری یک بلوک نظامی واحد خلیج فارس علیه ایران نیست. این جنگ شکافهای عمیق درون شورای همکاری خلیج فارس را درباره ایران، روابط با اسرائیل و یکپارچگی امنیت منطقهای آشکار کرده است.
