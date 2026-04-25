به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کاخ سفید از اعزام نمایندگان ویژه خود به پاکستان برای گفتوگو درباره ایران خبر داد.
«کارولین لیویت» (Karoline Leavitt)، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که «استیو ویتکاف» (Steve Witkoff) و «جرد کوشنر» (Jared Kushner) عازم اسلامآباد ( پایتخت پاکستان) خواهند شد. وی مدعی شد که ایران برای این گفتوگوها ابراز تمایل کرده و نشانههایی از «پیشرفت» مشاهده شده است، هرچند جزئیاتی درباره ارائه پیشنهاد مشخص از سوی تهران ارائه نکرد.
به گفته وی، جیدی ونس معاون رئیسجمهور آمریکا در این سفر حضور نخواهد داشت اما همچنان «بهطور عمیق در روند مذاکرات دخیل است.»
لیویت گفت که ونس به همراه مارکو روبیو وزیر خارجه و تیم امنیت ملی رئیس جمهور در ایالات متحده در حالت آماده باش خواهند بود تا در صورت لزوم به پاکستان سفر کنند.
سخنگوی کاخ سفید افزود: ونس حاضر است به پاکستان سفر کند «اگر احساس کنیم استفاده از وقت و زمان او ضروری است.»
سخنگوی دولت آمریکا اضافه کرد: رئیسجمهور ترامپ تصمیم گرفته است ویتکاف و کوشنر را برای «شنیدن دیدگاههای طرف ایرانی» به این کشور اعزام کند.
همچنین دیشب ترامپ در گفت وگوی تلفنی با خبرگزاری رویترز مدعی شد: «آنها، ایران، در حال ارائه یک پیشنهاد هستند و باید ببینیم چه میشود.»
آمریکا در پی جنگ علیه ایران و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن، در جستجوی راهکاری دیپلماتیک با رویکرد به اصطلاح صلح از طریق قدرت است و از این رو، از سویی با ارسال سیگنال مثبت مدعی مذاکره بوده و از سوی دیگر با رویکرد تهدید و فشار در پی دستیابی به خواستههای خود در میز مذاکره است.
آمریکا در حالی از مذاکره سخن میگوید که در طول آتش بس محاصره دریایی علیه ایران را ادامه داده است.
..........
پایان پیام
نظر شما