ادعای معاون ترامپ: مذاکرات با ایران در مسیر پیشرفت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ معاون رئیسجمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه بار دیگر ادعاهای واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران را مطرح کرد و از روند مذاکرات با تهران سخن گفت.
«جیدی ونس» در جمع خبرنگاران در کاخ سفید مدعی شد گفتوگوها با ایران با پیشرفتهایی همراه بوده است. او اظهار داشت: «به نظر میرسد روند مذاکرات رو به جلو است، اما مسئله اصلی این است که آیا این میزان پیشرفت میتواند خط قرمز مورد نظر رئیسجمهور را تأمین کند یا خیر».
معاون رئیسجمهور آمریکا در ادامه با تکرار مواضع واشنگتن افزود: «موضوع برای ترامپ روشن است؛ او میخواهد اطمینان حاصل کند که امنیت آمریکا حفظ خواهد شد و ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نخواهد کرد».
اظهارات ونس در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور تروریست آمریکا، چند روز قبل پاسخ تهران به پیشنهادهای واشنگتن در روند مذاکرات را «غیرقابل قبول» توصیف کرده بود.
............
پایان پیام
نظر شما