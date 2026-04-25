همایش «میثاق با صادقان»؛ جهاد افغانستان به پیروی از انقلاب اسلامی ایران بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از علما، طلاب، دانشجویان و فرهنگیان مهاجر افغانستانی مقیم مشهد، شامگاه جمعه (۴ اردیبهشت) مراسمی را به مناسبت یادبود آیت الله العظمی امام خامنهای و بزرگداشت چهلوسومین سالروز قیام مردم شهرستان بلخاب استان سرپل افغانستان برگزار کردند.
در ۲۴ حمل/فروردین ۱۳۵۸، مردم شهرستان بلخاب به رهبری آیتالله سید محمدعلی عالمی بلخابی، از علمای مطرح شیعه، به مبارزه مسلحانه علیه حکومت کمونیستی تحت حمایت شوروی سابق قیام کردند.
حجتالاسلام والمسلمین انصاری، از علمای شیعه شهرستان بلخاب که شاهد و ناظر قیام این شهرستان بود، پیرامون اندیشههای کمونیستی حاکم بر جامعه مسلمان افغانستان سخنرانی کرد.
آقای انصاری گفت: در کودتای 7 ثور/اردیبهشت ۱۳۵۸، زمانی که انقلاب دموکراتیک خلق به ریاست «ترهکی» تحت حمایت شوروی سابق در افغانستان به وجود آمد، برنامههای ضددینی خود را به شکل وسیع ابتدا در شهرها و سپس در مناطق دورافتاده و کوهستانی سراسر افغانستان اجرا کرد و علناً علیه علما، خوانین و فئودالها مبارزه را آغاز کرد.
به گفته حجتالاسلام انصاری، حکومت کمونیستی وقت افغانستان، علما و طلاب را به نامهای مختلف بازداشت، شکنجه و به شهادت میرساندند.
طالبان کدام امنیت را تأمین کرده است؟!
از سوی دیگر، سید جعفر مصباح، از فعالان فرهنگی مهاجر مشهد، در این مراسم از وضعیت بد شیعیان در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت: «میخواهم به مقامات حکومت فعلی افغانستان عرض کنم، شما که پنج سال است حکومت میکنید و فکر میکنید بزرگترین دستاوردتان تأمین امنیت است، کدام امنیت؟ پنج سال مردم بهخصوص شیعیان افغانستان در خاک و خون افتادهاند، ده روز پیش در هرات چه گذشت؟ بیست انسان بیگناه که برای تفریح رفته بودند، به خاک و خون کشانده شدند.»
این فعال فرهنگی افغانستانی خطاب به مقامهای حکومت سرپرست افغانستان تأکید ورزید که اگر آنها حرفهای درستی بیان میکنند، مردم را در آغوش بگیرند، زمینهساز اتحاد و انسجام شوند و مشارکت عمومی را به وجود آورند تا مهاجران به کشورشان برگردند.
جنگ رمضان، نبرد حق و باطل بود
مصباح در ادامه با اشاره به جنگ رمضان، بیان داشت: «امروز نبرد حق و باطل است. خیال نکنیم جنگ دو کشور است، خیال نکنیم جنگ شیعه در برابر اسرائیل و آمریکا است. خیال نکنیم جنگ تمام مسلمانان در برابر تمام کفر است. این جنگ کشورها نیست، بلکه جنگ ارادهها و باورها و جنگ ملتهاست. اما کدام ملت؟ به نظر من، بهترین تعبیر این است که این جنگ ملت امام حسین(ع) با استکبار است.»
وی شهادت امام شهید حضرت آیتالله خامنهای را مملو از رمز و حکمت دانست که در ماه مبارک رمضان، هنگام تلاوت قرآن و در کنار خانوادهاش به شهادت رسید و باعث شد که انقلاب جمهوری اسلامی در شرایط امروز در خیابانها موج بزند.
وی اظهار داشت امریکا و رژیم اسرائیل با شهادت یکی از بزرگترین شخصیتهای مذهبی و سیاسی جهان، اشتباه بزرگی را مرتکب شد.
جهاد افغانستان به پیروی از انقلاب اسلامی ایران بود
در همین حال، حجت الاسلام و المسلمین گلمحمد مختاری، از علمای افغانستانی ساکن مشهد، در این مراسم گفت: جهاد و انقلابی که در افغانستان رخ داد، متأثر از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود؛ ۱۲ بهمن/دلو حضرت امام وارد این کشور (ایران) شد و ۲۲ بهمن پیروز شد، ۲۶ دلو، یعنی چند روز بعدش، مردم دلیر شهرستان درهصوف استان سمنگان در شمال افغانستان علیه دولت کمونیستی وقت قیام کردند و همینطور طی کمتر از یک ماه قیام در سایر استانها همانند بلخ، بامیان، هرات و غور سرایت کرد و در مدت زمان کم، سراسری شد.
حجتالاسلام مختاری در ادامه خاطرنشان ساخت: جهاد در افغانستان با محوریت دین بود، قیام مردم برای حراست و پاسداری از دین و ارزشهای اسلامی بود؛ در حالی که دولت کمونیستی وقت برای سازندگی آمده بود، به لحاظ اجتماعی وضعیت مردم در حاکمیت آن دولت بهتر بود، تبعیض تا حدودی برداشته شد، مسئله قومیت مطرح نبود، اما آن چیزی که در معرض خطر قرار گرفت، دین و قرآن بود که مردم تحمل نکردند و دست به قیام زدند. آیتالله عالمی بلخابی به عنوان رهبر شیعه و سنی در شمال افغانستان آغازگر قیام بود.
حجتالاسلام والمسلمین گلمحمد مختاری در بخشی از سخنانش، علمای شیعه را آغازگر قیام مردم افغانستان از شمال این کشور عنوان نمود و گفت که مردم بلخاب با فرمان علما قیام را آغاز کردند که در این میان، آیتالله سید محمدعلی عالمی بلخابی، در محور این قیام قرار داشت.
او به صراحت بیان داشت که محوریت انقلاب در شمال افغانستان پیروان و محبان اهلبیت(ع) بودند که بسیاری از مردم از مناطق دیگر به دلیل ویژگی جغرافیایی به استان سرپل در شهرستان بلخاب پناه میآوردند.
این عالم دینی افغانستانی در پایان سخنانش با گلایه گفت که دستاورد انقلاب و جهاد مردم افغانستان بر اثر دسیسههای خارجی، تنشهای حزبی و قومی از هم پاشید و مشکلاتی را به وجود آورد که تا امروز مردم افغانستان از آن رنج میبرند.
