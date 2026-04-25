به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهور مصر نسبت به تلاشهای هدفمند برای تغییر نقشه منطقه خاورمیانه هشدار داد و این روند را در شرایط حساس کنونی بسیار خطرناک توصیف کرد.
«عبدالفتاح السیسی» (Abdel Fattah al-Sisi) در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت چهلوچهارمین سالگرد آزادسازی صحرای سینا، اعلام کرد که منطقه خاورمیانه در حال عبور از شرایطی بحرانی است و «تلاشهای عامدانهای برای بازطراحی نقشه آن» در جریان است.
وی در ادامه خواستار اجرای کامل مرحله دوم توافق آتشبس غزه شد. السیسی تأکید کرد که این مرحله باید شامل ورود بدون مانع کمکهای بشردوستانه و آغاز فوری بازسازی نوار غزه باشد.
رئیسجمهور مصر همچنین مخالفت قاطع کشورش با هرگونه طرح برای کوچ اجباری فلسطینیان را اعلام کرد و بر لزوم تثبیت حقوق ملت فلسطین در سرزمین خود تأکید نمود.
