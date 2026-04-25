به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه آموزشی «نقش دین در روابط بینالملل» در آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه روسیه در شهر مسکو، پایتخت روسیه، به پایان رسید؛ دورهای که با هدف آمادهسازی فعالان دینی برای حضور در عرصه دیپلماسی عمومی برگزار شد، دورهای که چند روزی است توجه رسانههای روس را به خود جلب کرده است.
بر اساس اعلام «صندوق حمایت از فرهنگ، علم و آموزش اسلامی»، این دوره با حضور کارکنان نهادهای دینی متمرکز و مراکز آموزشی مذهبی برگزار شد و شرکتکنندگان طی پنج روز، با اولویتهای سیاست خارجی روسیه، ویژگیهای ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه و همچنین تجربههای داخلی و بینالمللی در حوزه روابط دولت و دین آشنا شدند.
در این دوره، موضوعاتی همچون مقابله با افراطگرایی و تروریسم بینالمللی، و نیز همکاریهای بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان برنامه، به شرکتکنندگان گواهینامههای ارتقای مهارت اعطا شد تا آمادگی بیشتری برای ایفای نقش در حوزههای مرتبط با ارتباطات بینالمللی داشته باشند.
برگزارکنندگان این برنامه تأکید کردهاند که هدف اصلی، تربیت چهرههای دینی برای ایفای نقش در «دیپلماسی عمومی» است؛ بهگونهای که بتوانند ضمن تبیین و دفاع از منافع ملی و ارزشهای معنوی، در گفتوگوهای بینالمللی حضور فعال داشته باشند. در این چارچوب، گفتوگوی بینادیانی بهعنوان بخشی از سیاست خارجی و عاملی برای تقویت ثبات داخلی و روابط پایدار بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است.
