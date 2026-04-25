لحظاتی از دومین حضور رهبر شهید در رسانه ملی در زمان ریاست شهید لاریجانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه رهبر شهید انقلاب برای نخستین بار لحظاتی از دومین حضور شهید آیتالله سید علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب در سازمان صداوسیما را در زمان ریاست شهید علی لاریجانی منتشر کرد.
این دیدار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳ انجام شد.
شهید دکتر علی لاریجانی: مقدمِ مبارک و پُرفیضِ رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای را گرامی میداریم. بر ما منت نهادید و سرافرازمان فرمودید. امیدواریم از بازدید امروز خود راضی بوده باشید.
شهید آیتالله سید علی خامنهای رضواناللهعلیه: خدا را سپاسگزارم که این توفیق را به من داد تا بار دیگر در جمع کارکنان محترم و عزیز صداوسیما حاضر شوم. بله، از این بازدید امروز بنده راضی هستم. اثرگذارترین مجموعه فرهنگی در کشور، همین رسانه ملی و عمومی است.
امروز آرایش رسانهای که در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد، آرایشی بسیار پیچیده، متکثر، کارآمد، فنی و پیشرفته است. صداوسیما یکتنه در برابر این آرایش عظیم ایستاده و الحمدلله تا کنون از عهده آن برآمده است. من هم میخواهم به شما بگویم که تا امروز از عهده برآمدهاید.
